北市室內空品認證場所增96處 蔣萬安曝2026年目標

台北市室內空氣品質認證表揚記者會。（記者江采蓁攝）

2024/07/09 16:25

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市環保局率全國之先，2023年推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私立場所加強通風換氣並引入空氣殺菌設備，經環保局查驗通過後核予認證。台北市長蔣萬安今（9）日表揚肯定新取得認證的96處場所，並宣布北市2026年底前要達到1103處公私立敏感族群場所及12處運動中心都將取得室內空氣品質認證。

蔣萬安表示，自口罩防疫措施解封後，全民防疫思維已從末端的戴口罩，進一步轉換成環境空間防護的「主動防疫」，因此北市率全國之先推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」；他也宣布，要在2026年底前將取得室內空品認證的1103處公私立敏感族群場所包含托嬰中心、幼兒園、親子館及護理之家等，將由環保局、教育局、社會局、衛生局及體育局等進行跨局處合作優先輔導。

請繼續往下閱讀...

環保局長徐世勳補充，此計畫推動至今共有128處取得金級場所認證、7處取得銀級場所認證，主動提出申請的公私場所，包括電影院、旅館業、遊樂場所、幼兒園、托嬰中心、國小、社會福利機構、護理之家、百貨美食街及餐廳、銀行、鞋業商場等。

環保局也邀集相關領域專家學者組成輔導團隊，免費至各類場所進行問題診斷、評估場所類型特性，提供對應的改善建議，以有效提升室內空氣品質；此外，去年啟用的「室內空品安心地圖網站」也會持續更新、公開已取得認證場所資訊，民眾可查詢選擇可安心進入的場所。

環保局說明，「室內空氣品質認證場所推動計畫」分為金、銀級兩種認證，金級認證標準為二氧化碳濃度值800ppm以下及細菌濃度值 500CFU/m³以下；銀級認證標準為二氧化碳濃度值1,000ppm以下及細菌濃度值 800CFU/m³以下；場所認證有效期限為2年，若額外公開設置室內空氣品質自動監測設施，有效期限延長為3年，環保局將定期對已認證場所追蹤查核。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法