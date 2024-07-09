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大雪山禁餵食誘拍野生鳥類 林業及自然保育署加強巡查

林業及自然保育署台中分署於大雪山地區多處架設禁止誘拍餵食野生動物告示牌。（林業自然保育署提供）

林業及自然保育署台中分署於大雪山地區多處架設禁止誘拍餵食野生動物告示牌。（林業自然保育署提供）

2024/07/09 12:30

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署最近接獲檢舉，有民眾在大雪山區域餵食引誘鳥類進行拍攝，為遏阻不當拍鳥歪風，將每日增加4組人力，不定期於大雪山地區熱門賞鳥景點巡查，若發現不當餵食誘拍，將依法移請檢警偵辦，呼籲民眾賞鳥務必遵守「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」等五不原則。

大雪山地區鳥類資源豐富，是中部地區重要的賞鳥景點之一，常有民眾攜帶望遠鏡與攝影器材在大雪山林道拍照。台中分署指出，民眾若透過餵食、鳥音引誘鳥類靠近，任意拋撒飼料、丟棄垃圾或食物，即觸犯「廢棄物清理法」規定，可處1200元以上、6000元以下罰鍰；如誘拍或干擾保育類野生動物，則依「野生動物保育法」第42條，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

台中分署在大雪山林道23.5K賞鳥平台及小雪山資訊站停車場等處設有監視攝影機，2021年起即配合錄影舉發，曾查獲民眾為了拍攝藍腹鷴，無視禁止餵食鳥類牌示，利用饅頭碎屑吸引藍腹鷴靠近，經保七總隊及台中地檢署偵辦後，認定違反野生動物保育法，民眾遭判處緩起訴1年，須當庭提交悔過書並繳交1萬5000元處分金。

台中分署表示，透過餵食、鳥音引誘鳥類靠近，甚至改變環境或捕抓野生鳥類行為，不但會干擾鳥類生活習性，更可能連帶影響棲地內的所有野生動物，讓野生動物受傷、影響野外動物族群存續；而近距離接觸，也可能在無意間增加人獸衝突或感染共通疾病風險。提醒民眾如發現有騷擾、虐待或獵捕保育類野生動物或餵食誘拍鳥類等情事，可即時聯絡台中分署鞍馬山工作站（04-25877905、25877907）或通報當地警察局迅速處理，共同維護大雪山珍貴的鳥類資源。

大雪山禁止誘拍餵食野生動物的告示牌。（林業自然保育署提供）

大雪山禁止誘拍餵食野生動物的告示牌。（林業自然保育署提供）

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