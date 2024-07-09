大雪山禁餵食誘拍野生鳥類 林業及自然保育署加強巡查
〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署最近接獲檢舉，有民眾在大雪山區域餵食引誘鳥類進行拍攝，為遏阻不當拍鳥歪風，將每日增加4組人力，不定期於大雪山地區熱門賞鳥景點巡查，若發現不當餵食誘拍，將依法移請檢警偵辦，呼籲民眾賞鳥務必遵守「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」等五不原則。
大雪山地區鳥類資源豐富，是中部地區重要的賞鳥景點之一，常有民眾攜帶望遠鏡與攝影器材在大雪山林道拍照。台中分署指出，民眾若透過餵食、鳥音引誘鳥類靠近，任意拋撒飼料、丟棄垃圾或食物，即觸犯「廢棄物清理法」規定，可處1200元以上、6000元以下罰鍰；如誘拍或干擾保育類野生動物，則依「野生動物保育法」第42條，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。
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台中分署在大雪山林道23.5K賞鳥平台及小雪山資訊站停車場等處設有監視攝影機，2021年起即配合錄影舉發，曾查獲民眾為了拍攝藍腹鷴，無視禁止餵食鳥類牌示，利用饅頭碎屑吸引藍腹鷴靠近，經保七總隊及台中地檢署偵辦後，認定違反野生動物保育法，民眾遭判處緩起訴1年，須當庭提交悔過書並繳交1萬5000元處分金。
台中分署表示，透過餵食、鳥音引誘鳥類靠近，甚至改變環境或捕抓野生鳥類行為，不但會干擾鳥類生活習性，更可能連帶影響棲地內的所有野生動物，讓野生動物受傷、影響野外動物族群存續；而近距離接觸，也可能在無意間增加人獸衝突或感染共通疾病風險。提醒民眾如發現有騷擾、虐待或獵捕保育類野生動物或餵食誘拍鳥類等情事，可即時聯絡台中分署鞍馬山工作站（04-25877905、25877907）或通報當地警察局迅速處理，共同維護大雪山珍貴的鳥類資源。