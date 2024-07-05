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曾是台中首座演藝廳！ 中興堂塵封5年 台體大謀轉型電競基地

中興堂。（記者蘇孟娟攝）

中興堂。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/05 21:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北區中興堂是台中第一座演藝廳，曾是台中重要的表演場館，國立台灣體育運動大學接手後，因建物年久失修，修繕經費估需2億，學校無力負擔維管費用，閉館迄今5年，因市府無意承接，台體大指出，正積極尋求評估轉型，做電競館或拆除重建大樓。

台中市北區議員陳俞融與陳文政均強調，中興堂產權雖為台體大所有，但土地屬於台中市政府，市府應更積極協助活化；陳俞融指出，中興堂身為台中重要表演場館，更是北區或全台中市民重要藝文記憶，她反對拆除，將找中央級民代會勘，並爭取中央經費促成活化；陳文政則認為，北區公有土地有限，建議市府收回重建新大樓再利用做辦公廳舍，例如二分局辦公廳舍老舊，可充分再利用，也將尋求立法院副院長江啟臣協助活化。

中興堂1972年啟用，原為「國立台中圖書館」（今國立公共資訊圖書館）所有，2012年移撥給台體大教學使用，因建物及設施年久失修，舞台局部腐蝕，音響、燈光等設施皆已逾使用年限，已不符合教學及演藝所需，台體大指出，若要恢復到藝文功能估需2億元整建，跟中央爭取經費無著，校方無力負擔下，2019年校務會議通過停止中興堂營運，中興堂封閉迄今。

因所在地位處北區中心，空間閒置更淪街友聚集地，地方怨聲載道，台體大近來為避免藏污納垢，以景觀式圍籬圈圍，禁止閒雜人等進入；台體大指出，因土地是台中市府所有，原希望市府能接手場館，但日前市府會勘後無意接手。

台體大指出，因已封閉5年之久，校方了解地方對中興堂能活用的期盼，目前積極尋求轉型再出發，包括有電競協會爭取做電競場館，另校方也評估爭取經費改建多功能大樓，未來除供教學，部分空間釋出為民眾所用，活化空間。

台中市副市長鄭照新指出，因中興堂場館屬中央所有，會協助台體大找尋資源或輔導以營運移轉（OT）方式再利用。

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