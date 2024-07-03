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蘇花公路和仁至崇德路段搶通 每日暫開放3時段通行

蘇花公路和仁至崇德路段1日晚間強降雨造成土石泥流中斷，公路局搶修過程中又不斷遭遇泥流重複阻斷，今天下午二點終於搶通開放通行。（圖由公路局提供）

蘇花公路和仁至崇德路段1日晚間強降雨造成土石泥流中斷，公路局搶修過程中又不斷遭遇泥流重複阻斷，今天下午二點終於搶通開放通行。（圖由公路局提供）

2024/07/03 16:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路和仁至崇德路段1日晚間強降雨造成土石泥流中斷，公路局搶修過程中又不斷遭遇泥流重複阻斷，今天下午2點終於搶通開放通行，公路局東區養護工程分局指出，上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，實施定時管制放行措施，今天於下午2點、傍晚5點至晚間7點各放行1次；4日至10日每日放行3時段。

公路局東工分局指出，蘇花公路和仁至崇德路段接連2日共發生6處土石泥流道路阻斷，經搶災團隊積極搶災，已於今天下午2點搶通開放通行，另依氣象局預告氣象情資花蓮山區今日午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，0403地震後該路段上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，及已發生災點路面復建工程管制需要，設置定時放行時間。

東工分局長林文雄說，午後山區強降雨非常集中，氣象觀測測不到單點降雨量，崇德這幾天豪大雨，單點降雨範圍小，但土石流足以破壞公路安全，交通部長李孟諺昨也到現場視察，因山區單點雨量驟降，加上0403後土石結構改變，未來在蘇花公路防治土石流，會先在上邊坡建制「太空包」，讓土石流能夠擋在上邊坡，可順著排水溝渠離開，降低災情發生。

不過，林文雄說，像這次崇德路段的上邊坡裸坡高度達到600至1千公尺以上，龐大的土石流量，公路安全必要提高，氣象局也預告花蓮山區明天午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，因此將調整之後強降雨對山區救災SOP作為，同時也請林管署等單位協同防治工作。

由於蘇花公路中斷達2天，許多貨車都在入口處等待，今天下午排隊準備通過的車輛大排長龍。公路局提醒，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

蘇花公路和仁至崇德路段1日晚間強降雨造成土石泥流中斷，公路局搶修過程中又不斷遭遇泥流重複阻斷，今天下午二點終於搶通開放通行，花蓮許多車輛排隊等候通過。（圖由民眾提供）

蘇花公路和仁至崇德路段1日晚間強降雨造成土石泥流中斷，公路局搶修過程中又不斷遭遇泥流重複阻斷，今天下午二點終於搶通開放通行，花蓮許多車輛排隊等候通過。（圖由民眾提供）

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