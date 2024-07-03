三貂嶺車站無路走！立委提案放寬鐵路法 交通部不同意：建橋解決

立委廖先翔等人，提案修法鐵路法第57條。（記者蔡昀容攝）

2024/07/03 12:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕三貂嶺火車站無公路可抵達，有網紅下站後，指稱附近無道路可走，步行鐵路橋便道挨罰，當地居民也說，長年來都跨越鐵路回家。立委提案修鐵路法第57條，放寬民眾和救災車輛進入鐵路路線規定，但交通部反對，不過將興建跨河橋梁，解決三貂嶺民眾和旅客通行。

網紅Tony先前從三貂嶺火車站下車後，步行鐵路橋便道，因違反鐵路法第57條行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，被依同法70條罰1萬元。他拍影片喊冤，指稱附近並無道路可走，當地居民也說，長年來都跨越鐵路回家。

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立委廖先翔、林沛祥等共18人擬「鐵路法第57條條文修正草案」。提案指出，鐵路路線、橋梁設置與地方民眾及救災通行，應有因地制宜的彈性，解除第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」限制；若因鐵路設置導致既成道路無法通行，主管機關應滿足跨越鐵路路線之救災通行需求。

廖先翔說，鐵路早年設置時，有些地方未臻考量，因此提出修法，適度放寬民眾和救災車輛的通行權利，讓民眾回家或需要救災車輛時，不必繞行整個山，鐵道行駛安全當然也重要，應授權相關單位提出配套。

對此，交通部建議暫不修正，維持現行條文。政務次長伍勝園說，鐵路運輸量大速快，才有相關規定，排除外物入侵，以確保鐵路安全，對於委員提案修法，建議「審慎考量」。

公共運輸及監理司司長林福山說明理由，對於新北市三貂嶺站居民聯外道路問題，新北市政府6月27日已邀各單位研商，將興建跨河橋樑，讓民眾安全通行，交通部也正研議完工前的短期過渡方案，原則上是，將由台鐵於三爪子鐵路橋梁上游側代辦拓寬，讓民眾和機車有通行空間，再交由新北市政府管養，接下來會盡速會商新北市府辦理。

林福山表示，據災害防救法，面對消防等緊急救災，災害應變中心或指揮官得命令執行，鐵路機構也會依法及指揮官指揮執行，應無修法必要。

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