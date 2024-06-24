暑假即將到來 嘉縣推三大親子旅遊攻略可抽50吋電視

嘉義縣政府邀請家長暑假帶著孩子到嘉義縣遊玩。（記者林宜樟攝）

2024/06/24 15:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假即將到來，嘉義縣政府推出三大親子旅遊攻略，設置親子旅遊專屬官網、精選7家親子友善旅宿及舉辦集章抽50吋電視吸客活動，家長直接上親子旅遊專屬官網就可預約各項體驗遊程，還有機會抽中50吋電視大獎。

嘉義縣文化觀光局今天舉辦「親子大玩嘉」記者會，由嘉義縣長翁章梁、西拉雅國家風景區管理處長徐振能、雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民等一同邀請民眾來嘉義縣旅遊，並邀請旅遊觀光業者擺攤介紹特色。

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水上鄉豐碩果園提供預約採玉米筍、牛奶小番茄遊程；新港鄉板陶窯交趾剪黏工藝園區有馬賽克拼貼DIY；鹿草鄉冷研碳索館則有漸層氣泡飲製作體驗；中埔鄉詩情夢幻城堡民宿提供Pizza DIY製作；大林鎮佐登妮絲城堡則針對暑假推出「波波草嘉年華」活動，民眾可被彩葉波波草包圍，並有全新打造的兒童遊戲區、球池、溜滑梯、積木及扮家家酒設備。

翁章梁說，嘉義縣從山、平原到海都有豐富多元的體驗，山上種茶、種咖啡，就有採茶、烘咖啡豆體驗，鄒族部落有手磨小山豬、射箭、洗愛玉體驗；平原是農作物生產基地，可體驗採玉米、採水果及種稻米，海區則有搭船出海、捕魚、捕蝦，資訊彙整於專屬親子網站「嘉義縣‧親子旅」，上線就能看到完整18鄉鎮市200多項體驗遊程。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，此次從親子房型特色、遊戲空間、友善備品及親子入住房價等評比，精選7家親子友善住宿，有棒棒積木飯店、長榮文苑酒店、阿里山英迪格酒店、禾楓覓月文旅、詩情夢幻城堡民宿、賴坤陽的家及大方茶業民宿。

業者用心在親子房內布置主題、溜滑梯、兒童拖鞋，適合遊樂的電動車、發光積木、遊戲室或是露天泳池，以及提供嬰兒床、澡盆椅凳、消毒鍋、溫奶器、兒童浴袍拖鞋牙刷等友善備品。

文觀局指出，「集章抽50吋電視」集客活動將在9月初抽出3台50吋的大電視，民眾加入「慢遊嘉義」Line@，就能獲得1張摸彩兌換券，拿到指定兌換點換抽獎券，或拿集章卡到指定點遊玩、蓋章，集滿3點就能換抽獎券，集章卡可到指定點領取，又或者自行到全台7-11的ibon機台列印，活動辦法公布於慢遊嘉義臉書粉專及嘉義縣文觀局官網。

水上鄉豐碩果園提供採小番茄、採玉米筍的特色遊程。（記者林宜樟攝）

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