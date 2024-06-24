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暑假搶客！中台灣8縣市攜手推出旅遊優惠「大禮包」

雲林等中台灣8縣市攜手在暑假推出「童樂一夏」專屬「大禮包」優惠。（記者黃淑莉攝）

雲林等中台灣8縣市攜手在暑假推出「童樂一夏」專屬「大禮包」優惠。（記者黃淑莉攝）

2024/06/24 12:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕暑假6月29日至8月29日長達62天，各地觀光旅遊摩拳擦掌搶客，雲林等中台灣8縣市攜手推出「童樂一夏」專屬「大禮包」優惠，8縣市今（24）日在雲林劍湖山世界召開記者會，雲林縣長張麗善說，各家業者推出優惠拿不完、景點玩不完，暑假不用出國，歡迎來中台灣盡情玩樂。

張麗善表示，中台灣8縣市「童樂一夏」以親子為主軸，包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義市，共有23家觀光旅遊業者，包括主題樂園、動物園、飯店、觀光工廠，共同推出夏季優惠，希望透過區域合作，合力打造景點、亮點，共榮共好，提升中台灣觀光效益。

雲縣府文化觀光處長陳璧君指出，繼上次在8縣市露營潮後，這次再推出「童樂一夏」，透過強強聯手行銷中台灣，不管是優惠或大禮包都有很多驚喜。

台中市政府說，台中這次有4家業者參加，除了這4個景點，台中還有很多景點，有都市風情、山區有溫泉及自行車道、海線有大甲鎮瀾宮及梧棲觀光漁港、屯區有霧峰林家花園，暑假到台中可以逛街、騎腳踏車、泡溫泉及欣賞都市時尚，歡迎大家來台中玩。

這幾天氣溫飆高，各地旅遊場所也面臨考驗，劍湖山世界水樂園增加2成，不過也有地方因戶外活動太熱遊客減少約1成，因此將戶外表演活動移到室內，並減少吉祥物外出表演時間。

雲林等中台灣8縣市攜手在暑假推出「童樂一夏」專屬「大禮包」優惠，各家吉祥物齊聚劍湖山世界。（記者黃淑莉攝）

雲林等中台灣8縣市攜手在暑假推出「童樂一夏」專屬「大禮包」優惠，各家吉祥物齊聚劍湖山世界。（記者黃淑莉攝）

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