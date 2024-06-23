為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

環境部推非都計地區小規模污水處理設施 預計4年推動6處

非都地區推動公共污水下水道工程難度高，多採取小規模污水處理設施，改善河川水質。圖為桃園石門水庫上游集水區的巴陵地區水質改善工程現址。（環境部提供）

非都地區推動公共污水下水道工程難度高，多採取小規模污水處理設施，改善河川水質。圖為桃園石門水庫上游集水區的巴陵地區水質改善工程現址。（環境部提供）

2024/06/23 17:11

〔記者陳嘉怡／台北報導〕污水處理是重要民生基礎建設，攸關環境衛生和生活品質，然非都市計畫區的污水處理設施較不普及，生活污水未經妥善處理就排入河川。為削減河川生活污水，環境部將補助地方政府針對非都市計畫地區，推動小規模污水處理示範設施，預計4年內在全國推動6處。

環境部水保司長王嶽斌表示，目前全國污水下水道用戶接管率約42%，由於推動污水下水道建設是大工程，基於成本效益，污水下水道主要集中在河川中下游、人口較密集的都市計畫區；但並不代表河川中上游的聚落或非都會地區沒有污水問題，反而可能因缺乏污水處理設施，生活污水未經妥善處理就直接排入河川，影響水體水質。

王嶽斌表示，為協助公共污水下水道較不普及的非都會地區，削減河川生活污水，將從「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫」撥4億元經費，補助地方政府推動非都市計畫地區小規模污水處理示範設施，初估在4年內（2028年前）可在全國推動6處小規模污水處理設施。

王嶽斌表示，預計半年內會先盤點非都市計畫地區人口聚集、或水體水質容易受生活污水影響的河段；接下來地方政府就可以根據盤點結果及需求，針對轄內的非都市計畫地區擬定小規模污水處理計畫，並由中央審核相關計畫及核定補助經費。

此外考量地方執行量能及水體水質的敏感度，計畫主要的示範推動對象，現階段主要先以直轄市的非都市計畫地區，及取水口上游、四周環海的離島地區及中南部河口有養殖漁業的地方縣市為主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市公共污水下水道接管率兩年半進度2％ 六都最龜速
2024/05/16 11:25

中市公共污水下水道接管率兩年半進度2％ 六都最龜速
《高雄》碳中和示範 旗美污水處理廠年底啟用
2024/06/12 05:30

《高雄》碳中和示範 旗美污水處理廠年底啟用

兵馬俑與秦始皇帝陵展於科工館揭幕
竹市關埔地區污水下水道第二標將接管 近4千戶受惠
2024/06/18 12:54

竹市關埔地區污水下水道第二標將接管 近4千戶受惠
南庄鄉規劃爭取設置污水下水道系統
2024/04/26 21:09

南庄鄉規劃爭取設置污水下水道系統

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播