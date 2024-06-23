環境部推非都計地區小規模污水處理設施 預計4年推動6處

非都地區推動公共污水下水道工程難度高，多採取小規模污水處理設施，改善河川水質。圖為桃園石門水庫上游集水區的巴陵地區水質改善工程現址。（環境部提供）

2024/06/23 17:11

〔記者陳嘉怡／台北報導〕污水處理是重要民生基礎建設，攸關環境衛生和生活品質，然非都市計畫區的污水處理設施較不普及，生活污水未經妥善處理就排入河川。為削減河川生活污水，環境部將補助地方政府針對非都市計畫地區，推動小規模污水處理示範設施，預計4年內在全國推動6處。

環境部水保司長王嶽斌表示，目前全國污水下水道用戶接管率約42%，由於推動污水下水道建設是大工程，基於成本效益，污水下水道主要集中在河川中下游、人口較密集的都市計畫區；但並不代表河川中上游的聚落或非都會地區沒有污水問題，反而可能因缺乏污水處理設施，生活污水未經妥善處理就直接排入河川，影響水體水質。

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王嶽斌表示，為協助公共污水下水道較不普及的非都會地區，削減河川生活污水，將從「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫」撥4億元經費，補助地方政府推動非都市計畫地區小規模污水處理示範設施，初估在4年內（2028年前）可在全國推動6處小規模污水處理設施。

王嶽斌表示，預計半年內會先盤點非都市計畫地區人口聚集、或水體水質容易受生活污水影響的河段；接下來地方政府就可以根據盤點結果及需求，針對轄內的非都市計畫地區擬定小規模污水處理計畫，並由中央審核相關計畫及核定補助經費。

此外考量地方執行量能及水體水質的敏感度，計畫主要的示範推動對象，現階段主要先以直轄市的非都市計畫地區，及取水口上游、四周環海的離島地區及中南部河口有養殖漁業的地方縣市為主。

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