全國唯一軍區馬拉松強勢回歸！鳳山跑三校已3千多人報名

高雄市鳳山跑三校越野馬拉松受歡迎，是全國唯一軍區馬拉松，圖為中正預校。（記者陳文嬋攝）

2024/06/21 23:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國唯一軍區跑三校馬拉松10月6日復辦，推出3、21公里路線，結合陸軍官校百年校慶，跑馬拉松還能參觀校史館，飽覽軍校風光，品嘗鳳山小吃，還有機會賺獎金，最高獎金5000元，吸引3000多人報名。

鳳山跑三校越野馬拉松串聯陸軍軍官學校、陸軍步兵訓練指揮部、中正國防幹部預備學校，連2年獲得四顆星優質賽事評鑑，且獲台灣百回馬拉松協會推薦為台灣民間10個優質馬拉松賽事與國際接軌的特色活動，更榮獲高雄路跑年度鉅獻五大領航路跑之一，一度因疫情中斷3年，今年復辦邁入第15年。

請繼續往下閱讀...

馬拉松推出3條競賽路線，半馬是親愛精誠21公里、臨陣當先10公里、敦親睦鄰3公里，以陸軍官校為起迄點，10月6日開幕典禮，由刺槍術表演炒熱氣氛，眾人一起鳴槍起跑，鳳山區長石慶豐號召20多名里長，加入跑三校行銷鳳山。

馬拉松主打軍校特色，民眾跑步強健身體，沿途飽覽軍校風光，包括陸軍官校中正堂、袍澤館、黃埔湖等，適逢陸軍官校百年校慶，校史館上午7點到10點開放參觀，接續步訓部先峰路通往鳳凰山，體驗當兵必操行軍路等，還有中正預校中興湖、中正堂等景點。

最高獎金5000元 報名到7月7日

此外， 民眾參加21公里、10公里，前5名可獲得獎金及獎盃，最高可獲得獎金5000元；沿途設有5處補給站，準備10樣在地特色小吃，包括烤鴨、烤肉、炸物等，還提供甘蔗汁、運動飲料等，滿足民眾吃喝玩樂，報名到7月7日，但依據軍事要塞堡壘法規定，港澳陸籍人士不得參加。

石慶豐說，這是全國唯一軍區馬拉松，適逢黃埔建軍百年，非常有意義，沿途校園環境優美、空氣品質良好，享受優質慢跑，還能騎公共腳踏車暢遊鳳山，探訪台灣第一代眷村的黃埔新村、高雄唯一國定古蹟寺廟的龍山寺。

中正預校中正堂。（記者陳文嬋攝）

中正預校中興湖環境優美。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法