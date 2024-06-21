中市1、75路公車7/1起調整路網 新路線時段出爐

1路公車7月1日起將調整路線並增加班次。（交通局提供）

2024/06/21 19:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕7月1日起，台中市75路公車將擴大優化為75路「中科管理局－國軍英雄館」及241路「台中刑務所演武場－吉星社區」；1路公車調整為「中台科技大學校區－捷運四維國小站」，另增加至30車次，並延後至晚上9時50分收班，便利東山路沿線轉乘捷運綠線。

交通局長葉昭甫指出，檢視75路「台中榮總－吉星社區」公車單程行駛時間超過2小時，對駕駛員是沉重的壓力，路線調整後將有助於提升行駛效率，跨越裁切區間的民眾可在台中車站至地方法院路段轉乘；自7月1日起75路「台中榮總－吉星社區」裁切為西段75路「中科管理局－國軍英雄館」及東段241路「台中刑務所演武場－吉星社區」，並針對東、西段需求安排班次。

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另在1路公車精實後，調整為「中台科技大學校區－捷運四維國小站」，同時增加班次至30車次，並延後至晚上9時50分收班，強化服務中台科技大學至捷運四維國小站區間，便利東山路沿線轉乘捷運綠線，民眾仍可在「大坑口」站周邊轉乘北屯幹線900路、8、15、21、203、270、276、277及901等多條公車路線繼續前往台中周邊。

葉昭甫表示，市府盤點統聯客運、中台灣客運運輸資源，提升公車路線營運效率，減少路廊公車路線重疊，也因應大客車駕駛短缺，持續改善客運業駕駛勞動環境，深入分析旅客搭乘使用情形，據以檢討公車路網，以民眾方便搭乘公車為優先考量。

葉昭甫說，交通局也將持續改善客運業駕駛從業環境和福利待遇，吸引更多人才投入汽車客運產業，同時也將持續滾動式檢討公車路網，加強路線營運效率，滿足乘客需求。

241路公車路線圖7月1日起適用。（交通局提供）

７５路公車路線圖7月1日起適用。（交通局提供）

１路公車路線圖7月1日起適用。（交通局提供）

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