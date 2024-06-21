屏東火車站月台10年水患終有解 台鐵將砸4000萬增14座風雨走廊

針對立委鍾佳濱關切屏東火車站月台候車潑雨與屋內滴水的問題，台鐵公司辦理改善會勘。（立委鍾佳濱服務處提供）

2024/06/21 18:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立委鍾佳濱關切屏東火車站月台候車潑雨與屋內漏水問題，台鐵公司今天（21日）辦理改善會勘，決定籌措4千萬元在月台增設14座風雨走廊，並積極進行屋內漏水改善措施，徹底解決近10年來備受詬病的「水患」。

台鐵公司屏東車站在2015年8月23日完工啟用，亮麗美觀的建築已成屏東地標，車站內販賣部一年創下4億元的高營業額，頗受好評，但在大雨或大雨過後卻存有樓頂月台候車潑水、一、二樓室內建築伸縮縫滴水問題，受到詬病，為此立委鍾佳濱督促台鐵公司進行改善，台鐵公司今天下午會同鍾佳濱服務處主任謝捷晃辦理「屏東車站遇雨漏水改善措施」會勘。

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台鐵南區營運處處長陳文川、交通部鐵道局南部工程分局羅逸建段長等人指出，屏東車站是國內少數南北向的車站，面對極端氣候強降雨時迎雨更形強烈，而當初車站建造時為了美觀、通風，屋頂未採密閉式，月台上方頂棚留有長80公尺、60公尺，寬10公尺的三處缺口，導致雨水由此注入鐵道與月台上，雖然原設計在兩個月台共設有12頂風雨走廊遮雨，但顯然不足，因此計畫再增設14處風雨走廊，總經費共4千萬元。

除了月台潑水問題外，注入鐵道的雨水也向下滲透造成一、二樓室內多處漏水，經查有一樓東伸縮縫往公勇路側走廊、一樓東伸縮縫、東伸縮縫北側走廊防煙垂壁處、一號客梯二樓出口天花板、北二門公廁伸縮縫通北門外地面伸縮縫等處會漏水或積水。

陳文川說明，按理說伸縮縫不應漏水，研判與雨水太大與道渣阻塞排水，導致原有排水管道洩水不及，雨水從接水盤溢流而出，因此台鐵公司自2017年起就著手進行改善措施，包括加深接水盤、加粗與增設排水管，未來將持續極辦理改善措施，提供旅客好的搭車環境。

經常搭乘火車的立委鍾佳濱表示，他會持續關注屏東車站的漏水改善問題，並提供協助，督促台鐵公司早日解決漏水潑水問題，提供屏東鄉親與旅客良好的搭車環境。

此圖左邊有風雨走廊遮蔽，右邊的缺口則有潑雨的問題。（立委鍾佳濱服務處提供）

屏東車站常備有大水桶接水。（立委鍾佳濱服務處提供）

屏東火車站屋內也有漏水問題。（立委鍾佳濱服務處提供）

2015年完工啟用的台鐵屏東車站。（立委鍾佳濱服務處提供）

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