政院修法為台鐵償債籌錢 李孟諺：與台鐵票價漲價無關

行政院院會今（21）日通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修正草案，將償債基金處理古蹟、歷史建物等資產時，排除國有財產法限制，可以辦理容積移轉。被問到修法是否會影響台鐵票價漲幅？交通部長李孟諺在院會後記者會表示，與台鐵票價無關。（行政院提供）

2024/06/21 15:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會今（21）日通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修正草案，將償債基金處理古蹟、歷史建物等資產時，排除國有財產法限制，可以辦理容積移轉。被問到修法是否會影響台鐵票價漲幅？交通部長李孟諺在院會後記者會表示，與台鐵票價無關。

台鐵從元旦起轉型為公司型態，原本累積的龐大債務移轉至償債基金，交由鐵道局處理，但移入償債基金的主要台鐵資產已被列為古蹟，由文化部規劃做為鐵道博物館的台北機廠用地，依規定不得商業開發。因此交通部提出修法，期盼透過資產開發、處分及收益，並以多元方式循序創造現金流收入，確保「台鐵局撥入資產及債務管理基金」的自償性。

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草案增訂基金經管資產不受國有財產法第28條之限制，基金經管資產經指定為古蹟或登錄為歷史建築，致可建築之基準容積受限制部分，得依文化資產保存法第41條規定辦理容積移轉。

交通部指出，考量「台鐵局撥入資產及債務管理基金」的資產多為古蹟、歷史建築及文化景觀，為兼顧文化保存並使基金資產處分方式更加多元彈性，得以有效創造收益償還債務，須排除國有財產法第28條規定限制，並使古蹟用地或歷史建築用地得辦理容積移轉。

鐵道局先前估計，台鐵公司先前留下的短期債務達近1700億元，修法完成後，台北機廠可透過容積移轉面積約4萬9000多坪，容積率300%，若從2043年至2052年分年標售，以每坪單價55萬1285元計算，為822.79億元，用於償還台鐵債務。

鐵道局承接的台鐵償債基金資產中，還有台北車站旁的E1、E2都更特定專用區，其中有部分屬歷史建物，為低度開區約3400多坪，容積率為560%，同樣規劃2043年至2052年年標售，每坪單價以69萬1948元計算，為133.2億元；另外E1、E2的高度開發區，預計2033年都更完成後，先對外租16年，之後標售，估計收入共約554.45億元。

台鐵償債基金可開發的資產，還有高雄港站的臨港線約72公頃的土地，鐵道局希望近1700億元的債務能在30年內還清，30年內的債務利息由政府編列預算，目前是每年28億元，鐵道局表示會逐年降低。

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