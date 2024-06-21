南一中生訓練AI成「甜心執事」 回答專業不再亂扯

台南一中開設「竹園岡的甜心執事」課程，訓練AI成為專屬甜心執事，創作主題曲。（台南一中提供）

2024/06/21 17:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「全糖城市」，如果能有位專屬的甜心執事，只要1句語音指令，「請推薦台南好吃的鳳梨酥」、「台南的特色冰有什麼？」、「請告訴我關於糖業歷史」，甜心執事都可專業回應，不再胡亂鬼扯。而這些發想在台南一中的彈性學習微課程裡真實發生。

台南一中開設「竹園岡的甜心執事」彈性學習微課程，帶領學生訓練AI進行知識管理，學習與「台灣甜」有關的文史知識，不只讓AI成為專屬甜心執事，給予專業回應，不再胡亂回答問題，更能創作相應的主題曲，寫歌寫詞，滿足提問者的好奇。

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南一中表示，生成式AI為人詬病的一點，是常常鬼扯似的亂回答問題，虛實相摻。而在這門課程中，學生在講師群團隊帶領下，學習如何與AI做朋友，運用數位工具與生成式AI進行知識管理，結合國家記憶庫2.0的素材收集和整理資料，進行AI資料集訓練，最後透過AIGC應用平台，打造專屬執事，讓AI具有豐厚的背景知識，回答專業問題。

這門課程與資訊工業策進會、國家文化記憶庫團隊及台灣微課程發展協會合作，講師群有台灣微課程發展協會理事長盧育群、資策會國文庫團隊專案經理蔡陳品睿、規劃師江百宜、采松總監許雅玲。為期5週的彈性課程，學生學會運用生成式AI工具創作，打造自己的專屬執事、創作相應的主題曲，更知道如何藉由國家文化記憶庫的網站素材，厚實專業知識源。

南一中校長廖財固說，迎著AI浪潮，我們對課堂的想像可以有多開闊？「竹園岡的甜心執事」微課程，做了最好的回應。優勝隊伍將有機會在年底於國立台灣歷史博物館的活動中發表，讓親手打造的甜心執事有機會與更多人互動。

台南一中同學以「台灣甜」為主題，運用生成式AI工具創作，打造自己的專屬執事。（台南一中提供）

台南一中同學訓練AI成為甜心執事，讓AI回答專業問題，不再胡亂鬼扯。（台南一中提供）

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