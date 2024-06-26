為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

把梅花鹿換成山羊？鹿港生態公園新來嬌客 鎮長一次說清楚

鹿港生態公園梅花鹿目前有5隻，從疫情爆發迄今尚無開放計畫。（記者劉曉欣攝）

鹿港生態公園梅花鹿目前有5隻，從疫情爆發迄今尚無開放計畫。（記者劉曉欣攝）

2024/06/26 23:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港生態公園從2017年開始飼養梅花鹿，近來許多民眾路過卻看到有山羊，反問「梅花鹿不養了嗎？」，對此，鹿港鎮長許志宏表示，目前公園內有5隻梅花鹿與6隻小山羊，小山羊是因為民眾趕建羊舍不及而暫時借放！

許志宏指出，生態公園仍然持續在養梅花鹿，疫情期間並未對外開放，目前仍未有開放計畫。而小山羊全部都是努比亞種，因為民眾跟他反映，因為自家的羊舍趕建不及，一下子無法容納出生不久的小山羊，想問有沒有地方可以暫置，最後才會暫時放在生態公園，與梅花鹿都在同一區生活。

鹿港鎮公所指出，梅花鹿與小山羊都很溫和，彼此之間都各自安好，小山羊會自成一群在吃草，梅花鹿也是一整群在活動，不會以地盤老大自居，讓小山羊也開心在園區綠地自由自在。

不過，許多民眾發現生態公園多了6隻小羊，由於小羊的年紀小，活動力旺盛，不少人還特別帶著小朋友來看公園的新嬌客，有人還希望不如把小山羊留下來，讓生態公園更有可看性。但許志宏強調，這只是暫時性的，小山羊終究會回到飼主身邊。

鹿港生態公園的梅花鹿計畫，起於前任鎮長黃振彥認為「鹿港就是要有鹿」，因為，鹿港地名由來的說法之一就是台灣中部早年有很多鹿，常有鹿群聚集海口草埔，故名「鹿仔港」。另一種說法是有不少從事鹿皮、鹿脯的買賣，所以漢人從鹿港上岸之後，很可能看到海港附近有鹿群，於是稱之為「鹿仔港」。

鹿港鎮公所在2016年購入6隻母鹿，2017年再購入1隻公鹿，原本有意讓梅花鹿自然繁衍，就像日本奈良公園的梅花鹿成為觀光特色，結果卻發生公鹿入手不到幾個月就染病暴斃事件，目前就剩下5隻母鹿。

鹿港生態公園來了6隻努比亞小山羊，超級可愛。（記者劉曉欣攝）

鹿港生態公園來了6隻努比亞小山羊，超級可愛。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
墾丁梅花鹿遭獵殺 居民製傳單反制
2024/05/02 05:30

墾丁梅花鹿遭獵殺 居民製傳單反制
難得盼到遊客！梅花鹿「咬裙求餵食」 業者曝：牠們個性像貓
2024/06/21 23:35

難得盼到遊客！梅花鹿「咬裙求餵食」 業者曝：牠們個性像貓

三大園區加持 台史博館特區增值力道強勁
官員涉索賄百萬、下令屠殺梅花鹿 監察院糾正連江縣政府
2024/06/06 14:45

官員涉索賄百萬、下令屠殺梅花鹿 監察院糾正連江縣政府
大雪山有三寶！林業自然保育署帶領夜訪野生動物
2024/05/15 12:32

大雪山有三寶！林業自然保育署帶領夜訪野生動物

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播