把梅花鹿換成山羊？鹿港生態公園新來嬌客 鎮長一次說清楚

鹿港生態公園梅花鹿目前有5隻，從疫情爆發迄今尚無開放計畫。（記者劉曉欣攝）

2024/06/26 23:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港生態公園從2017年開始飼養梅花鹿，近來許多民眾路過卻看到有山羊，反問「梅花鹿不養了嗎？」，對此，鹿港鎮長許志宏表示，目前公園內有5隻梅花鹿與6隻小山羊，小山羊是因為民眾趕建羊舍不及而暫時借放！

許志宏指出，生態公園仍然持續在養梅花鹿，疫情期間並未對外開放，目前仍未有開放計畫。而小山羊全部都是努比亞種，因為民眾跟他反映，因為自家的羊舍趕建不及，一下子無法容納出生不久的小山羊，想問有沒有地方可以暫置，最後才會暫時放在生態公園，與梅花鹿都在同一區生活。

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鹿港鎮公所指出，梅花鹿與小山羊都很溫和，彼此之間都各自安好，小山羊會自成一群在吃草，梅花鹿也是一整群在活動，不會以地盤老大自居，讓小山羊也開心在園區綠地自由自在。

不過，許多民眾發現生態公園多了6隻小羊，由於小羊的年紀小，活動力旺盛，不少人還特別帶著小朋友來看公園的新嬌客，有人還希望不如把小山羊留下來，讓生態公園更有可看性。但許志宏強調，這只是暫時性的，小山羊終究會回到飼主身邊。

鹿港生態公園的梅花鹿計畫，起於前任鎮長黃振彥認為「鹿港就是要有鹿」，因為，鹿港地名由來的說法之一就是台灣中部早年有很多鹿，常有鹿群聚集海口草埔，故名「鹿仔港」。另一種說法是有不少從事鹿皮、鹿脯的買賣，所以漢人從鹿港上岸之後，很可能看到海港附近有鹿群，於是稱之為「鹿仔港」。

鹿港鎮公所在2016年購入6隻母鹿，2017年再購入1隻公鹿，原本有意讓梅花鹿自然繁衍，就像日本奈良公園的梅花鹿成為觀光特色，結果卻發生公鹿入手不到幾個月就染病暴斃事件，目前就剩下5隻母鹿。

鹿港生態公園來了6隻努比亞小山羊，超級可愛。（記者劉曉欣攝）

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