中國借雲端訓練AI 美擬設限

美商務部長雷蒙多表示，政府提案要求美科技公司揭露使用雲端訓練語言模型的海外用戶，以防堵中國或他國利用美國技術發展AI。（路透）

2024/01/28 05:30

利用亞馬遜、微軟、Google雲端服務

〔編譯林家宇／綜合報導〕人工智慧（AI）成為美中科技戰重要競爭項目。為防堵中國和外國利用美國企業發展AI技術，美國商務部長雷蒙多廿六日表示，政府正研擬要求科技公司在有外國用戶使用其雲端服務訓練AI技術時，向政府揭露相關資訊。

非美國實體使用雲端 應告知政府

雷蒙多說，「我們啟動程序來要求美國雲端公司，每當有非美國實體使用其雲端訓練大型語言模型時向政府告知」。「彭博」報導，華府擔心即便限制中國取得先進晶片，中企仍能透過亞馬遜、微軟和Google等企業的雲端服務獲取強大運算能力。

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美國雲端企業則擔憂，這些對海外使用者的限制若無盟國配合，恐會使美國企業陷於劣勢。

雷蒙多接受「路透」訪問時談到，「我們不能讓非國家行為者、中國或我們不樂見的人使用我國雲端技術來訓練他們的模型」、「我們在晶片採取出口管制。這些晶片存於美國雲端資料中心。因此，我們也得思考封鎖這條管道，以防止潛在的惡意活動」。

路透寫道，基於各種國家安全理由，美國政府對中國的先進AI系統研發備感憂心，逐步祭出措施阻止北京取得美國頂尖技術來強化軍事能力。去年十二月商務部禁止輝達向中國運送最精密、先進的AI晶片，免得讓中國用於訓練尖端模型。

阻止北京取得頂尖技術 強化軍事能力

雷蒙多提到，官方研擬的「了解你的客戶」（know your customer）規範在廿六日向公眾公開檢視，預計廿九日正式發布。當中要求美國雲端公司遵循「了解你的客戶」或「客戶識別計畫」（Customer Identification Program）驗證使用美國雲端服務的外國用戶身分。

雷蒙多強調，美國雲端企業應有自覺去了解哪些最主要的客戶正在訓練最具規模的模型，美政府也在試著取得這些資訊，「我們會拿這些訊息怎麼辦？這要取決於我們有何發現」。

美國總統拜登去年十月簽署行政命令，要求研發可能對美國國家安全、經濟、公共衛生和安全構成威脅的AI系統企業、機構，先向美國政府分享安全測試結果。雷蒙多說，商務部預計很快向這些公司發送調查要求，企業得在卅天內回覆。

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