高中職免試入學16.2萬名額已3.2萬人先就定位 開放查個人序位

113學年度高級中等學校免試入學今天公告15個就學區的實際招生名額，以及開放個人序位查詢，共計16萬2981名。（教育部提供）

2024/06/21 16:42

〔記者林曉雲／台北報導〕113學年度高級中等學校免試入學今（21）日公告實際招生名額及開放個人序位查詢，共計16萬2981名，已經有3萬2611名學生透過完全免試入學、直升入學、優先免試入學、公校技優甄審等管道先「就定位」，教育部提醒學生在選填志願時，務必考量「國中學生生涯發展紀錄手冊」及「生涯發展規劃書」，並參酌以往免試入學志願模擬選填，學校提供的輔導建議，整體考量興趣、性向、能力，將志願序填滿，選擇適宜的學校就近入學；各就學區預計7月9日放榜，7月11日報到。

今年國中會考考生人數為19.2萬人創新低，真正應考的考生人數約18.9萬人。教育部國教署組長黃瀞儀說明，全國高級中等學校劃分為15個就學區，113學年度免試入學招生簡章提列總名額19萬5592名，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、公立學校技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科、免試獨招等招生管道錄取且報到名額，未招滿的缺額將回流免試入學管道，因此實際招生總名額為16萬2981名。

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免試入學15個就學區總招生名額計16萬2981名，公立高中招生6萬6899名，公立高職招生3萬3819名，兩者小計招生10萬718名、佔比約62％，私校招生佔比3成多，以基北區總招生名額4萬2737名最多，其中公立高中招生1萬9971名、公立高職招生6089名；另外，中投區總招生名額2.6萬多名，高雄區總招生名額約2萬名，也是以公立高中職為大宗。

黃瀞儀說，為使考生選填免試入學志願時有所參考，並落實12年國教適性入學理念，15個就學區今天起提供「免試入學超額比序（未含志願序）個人序位之比率及累積人數區間」查詢服務，個人序位比率區間以不得低於0.3％，且人數不少於100人的方式呈現；志願選填期間，學生可到免試入學報名及分發系統網站查知在該就學區的序位比率及累積人數區間。

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