全國唯一烤大豬認證！ 南投34名烤豬職人授證

南投縣副縣長王瑞德（左），授予信義鄉民代表伍正發（右）等34名烤豬職人證書。（記者張協昇攝）

2024/06/21 16:02

〔記者張協昇／南投報導〕烤大豬是原住民一項重要傳統飲食文化，南投縣政府辦理第2屆原創烤大豬認證，共產生34名烤豬達人，今（21日）舉行授證典禮，由副縣長王瑞德代表縣府授予證書，並披上肩帶及贈予象徵榮譽的彎刀。

王瑞德致詞表示，舉辦烤大豬認證除了是對原住民傳統文化傳承的重視，也希望藉此推廣具特色的原民產業，讓更多民眾能享用美味且安全衛生的原民傳統美食，並讓部落民眾有更豐厚的經濟收入。

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在原住民傳統文化裡，於祭典中殺豬與分食豬肉，具有慶祝、感恩、分享的意涵，烤豬對族人來說，不僅是聚會餐宴最直接的美味，也承載了族人生命禮俗與文化價值。鑑於有越來越多人喜歡烤豬這項美食，南投縣原住民族行政局自2020年起，系統性推動縣內原住民烤大豬產業，全國首創培訓烤豬達人並予以認證，首屆培訓出45名烤豬職人，打開國內市場知名度，今年舉辦第2屆，經培訓及學、術科測驗，共有34位合格，成為烤豬達人。

南投縣政府原民局指出，原住民烤大豬從燃料選用、調味、火侯控制到切割都有學問，必須選用相思木、龍眼木、梅樹、苦茶樹等能燻出木質天然香氣的木材做燃料，且僅以胡椒鹽簡單調味，透過高溫將豬皮與豬油分離，最後送到餐桌的必須是香味四溢且吃起來不柴、不油膩、讓人想一口接著一口的烤大豬美食。

也成為本屆烤豬職人的信義鄉民代表伍正發表示，從培訓開始，老師們就一直強調衛生的重要性，將是他未來從事烤大豬工作奉行的準則；議員全文才也說，既然經過縣府認證成為烤豬達人，就代表有縣府的擔保，大家務必展現職人應有技藝與精神，不要砸了招牌。

南投縣舉辦烤大豬認證，有34人成為烤豬職人，副縣長王瑞德逐一授予證書，及贈予象徵榮譽的彎刀。（記者張協昇攝）

南投縣政府辦理第二屆原創烤大豬認證，共產生34位烤豬達人，21日授證。（記者張協昇攝）

南投縣政府舉辦全國唯一烤大豬認證，學員必須經過學、術科測驗合格，才會授予證書。（南投縣政府提供）

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