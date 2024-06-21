愛爾蘭人權律師瑪麗羅賓遜 為極弱勢發聲獲唐獎法治獎

第6屆唐獎法治獎頒發給愛爾蘭人權律師瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson），表彰其對極弱勢的貢獻，包含推動性別平權、消弭貧窮、人權議題與氣候正義。（記者吳柏軒攝）

2024/06/21 12:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕前愛爾蘭女總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）作為人權律師，早年擔任該國參議員推動重要人權法案，總統時期更簽署放寬避孕藥及同性婚姻等重要法案，卸任後延續對人權熱忱，先後在聯合國擔任人權事務高級專員、非洲特使、氣候特使等，引領國際關注極弱勢人權議題，今（21日）獲第6屆唐獎法治獎肯定。

唐獎法治獎評選委員召集人、台大法學院特聘教授張文貞表示，瑪麗．羅賓遜獲獎理由為，其身為女性人權律師，長年為極弱勢做出重大貢獻，包含性別平權、消弭貧窮、人權議題與氣候正義，她在愛爾蘭擔任過參議員，更是該國首位女總統，即便其總統職務為虛位，仍結合法律慧識與政治，面對當地保守天主教勢力，修憲保障女性生育自主權。

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張文貞說，瑪麗．羅賓遜也跨國關注各項議題，擔任聯合國人權高專時，是首名訪問西藏達賴喇嘛、也勇敢訪問中國並提出人權迫害質疑，在跨國關注性別平等、捍衛女權、消弭貧窮、提倡氣候變遷，「面對極弱勢議題，她每一次都第一個發聲！」她獲知得唐獎法治獎後，感謝也提到台灣，並好奇台灣的民主法治，以及公民社會活絡情況，相信她後續訪台，也將帶來其堅定溫暖的改革力量。

台大法學院博士後研究員李佩蓉說，瑪麗．羅賓遜畢業於都柏林聖三一學院及哈佛大學法學院，專長領域為憲法、刑法、歐洲人權法、氣候正義等；曾任愛爾蘭參議員、總統、聯合國人權事務高級專員、世界女性領袖協會主席、聯合國氣候變遷特使、元老會主席等。

李佩蓉表示，瑪麗．羅賓遜主要貢獻有，在愛爾蘭國內改革避孕措施規範、女性參與陪審團權利、反對禁止墮胎修憲案等，在歐洲人權法院更促使同性關係除罪化；也以國家元首影響力，關注索馬利亞饑荒與盧安達種族滅絕等，如今也致力推動氣候正義概念。

唐獎基金會執行長陳振川表示，法治獎為提倡法律應兼顧正當程序跟實體正義，追求人類自然共同福祉為最高目標，盼鼓勵對法治理念貢獻卓著的個人或機構，並激勵世人共同努力。唐獎得獎者將獲5千萬元獎勵，包含1千萬元相關研究教育計畫。#

愛爾蘭人權律師瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）得知獲得第6屆唐獎法治獎後，錄製影片表達感謝，並好奇台灣公民社會活絡，期待來台交流。（記者吳柏軒攝）

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