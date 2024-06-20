不敵極端氣候！彰化蜂蜜產量銳減近7成

受暖冬氣候影響，彰化縣荔枝、龍眼開花率偏低，蜂蜜產量減少超過一半。（資料照）

2024/06/20 23:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年受暖冬等極端氣候因素，彰化縣荔枝、龍眼開花率偏低，導致蜂蜜產量減少超過一半，面對收成慘狀，蜂農憂心不已，對此農業部近日公告，彰化縣因今年1至3月高溫，導致蜂群蜜源缺乏，符合天然災害現金救助標準，即日起至6月28日前，在地蜂農可向公所提出申請補助。

近年蜂蜜產量經常受氣候影響，去年2月低溫寒流不斷，導致蜜蜂產卵後遭致蜂蟹螨大量寄生，影響蜂蜜產量近3成，今年氣候則遇上全球史上最熱一月，台灣冬天缺少寒流，導致龍眼樹「未開花，先長葉」，蜜蜂無花可採，蜂蜜生產跟著告急，產量大減5到7成。

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今年真的無蜜可採！田中鎮陳姓蜂農說，去年冬天氣候冷，春天剛好回溫，龍眼花大爆發，今年冬天氣溫一直在30度左右，甚至更高，導致龍眼樹成長週期大亂，還沒開花就先長葉子，開花數量不到往年3成，導致蜜蜂飛出去也無蜜可採，想到收成不如預期，恐難過年了，希望政府能提供補助。

彰化縣政府表示，彰化縣因「113年1-3月高溫（遲發性）」致蜂群蜜源缺乏，已符合農業天然災害現金救助標準，符合規定的蜂農可向申報養蜂登錄公所提出申請現金救助﹙蜂群每群救助額度450元﹚，申請日從即日起至6月28日止。

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