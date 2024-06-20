真嚇人！ 彰化二水豐柏廣場旁驚見近300隻流浪狗

林地承租者指出，山坡地常遭不明愛狗人士進入餵食，養了近300隻流浪犬，跟他們勸導還被嗆，感到相當無奈。（民眾提供）

2024/06/20 20:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉豐柏廣場近年常有流浪狗聚集，甚至攻擊登山民眾，經查竟是有人在廣場旁一處林地建立簡易收容中心，將近300隻，幾乎成了「山大王」，對此林地承租人喊冤表示，林地常遭不明愛狗人士進入餵食，跟他們勸導還被嗆，向相關單位求助卻無人回應，感到相當無奈。

二水鄉豐柏廣場是當地知名登山步道，常有台灣獼猴穿梭林間，成為民眾登山健行賞景樂趣，但近年廣場停車場常有流浪狗群聚，時有民眾遭追咬狀況，二水鄉公所在2019年5月召開流浪狗處理會議，至今當地流浪狗非但沒減少，甚至有人在停車場旁一處荒廢林地，搭建一座簡易收容所，但林地沒圍牆，流浪狗四處走動，排放大小便，還不時大聲狂吠，驚嚇不少登山民眾。

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蕭姓民眾表示，每次騎機車來運動，就要擔心被狗追，經查才發現，原來有愛狗人士在廣場旁固定餵食，還搭帳棚、置狗籠照料，簡直把公共場所地當成私人收容所，覺得離譜。

林地承租人蔡姓業者表示，該處林地是他向林業保育署承租經營使用，部分閒置後常遭不明人士闖入，並餵養流浪狗，他多次向對方勸阻，結果還被對方嗆，甚至變本加厲，置狗籠搭帳棚飼養，為此林務局曾多次通知他不可養狗，但他也無法處理這麼多流浪狗，曾向相關單位反應都無疾而終，他也感到無奈。

林地承租者表示，他也無法處理這麼多流浪狗，向相關單位反應都無疾而終，他也感到無奈。（民眾提供）

愛狗人士不僅固定餵養，還幫流浪狗還搭帳棚遮風避雨。（民眾提供）

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