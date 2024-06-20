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大溪埔頂區段徵收區巷道架圍籬擋道 市府會勘要拆了

因應「大溪埔頂營區區段徵收工程」施工，仁和路一段16巷提早設置圍籬，未提交維計畫，引發民怨。（記者李容萍攝）

因應「大溪埔頂營區區段徵收工程」施工，仁和路一段16巷提早設置圍籬，未提交維計畫，引發民怨。（記者李容萍攝）

2024/06/20 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府與軍方合作辦理「大溪埔頂營區區段徵收工程」，5月21日舉辦開工動土典禮，仁和路一段16巷近日架設圍籬，3分之1占用路面的範圍，引發反彈。市議員陳治文今天（20日）辦會勘，市府新建工程處說，將請施工單位明天下班前拆除圍籬，以利雙向通行。

陳治文說，施工單位18日架設圍籬時，並未有任何施工標誌、交管人員，圍籬占據道路約3分之1，影響當地交通，包括交通局、新工處都說明，區段徵收工程公文申請時間是在8月初才開始，而且占用道路施工需要申請交通維持計畫，她建議市府有關埔頂區段徵收工程若涉及到停水、停電、封路等影響民眾權益較大的事項，應考量到分段施工、妥善溝通、召開說明會、廣納民意，盡量將影響降到最低。

新工處說，經現勘決議現場要求施工單位暫停圍籬設置，後續施作共同管道需移設圍籬作業時，新工處須先完成路證及交維計畫，並於移設前召開說明會。

陪同現勘的大溪警分局也說，仁和路一段16巷施工圍籬經查確有占用道路情形，且未於申請核准時間內，依道路交通處罰條例未經申請占用道路等規定製單取締，警方將持續監控圍籬拆除工程是否依會勘決議於2日內完工，如工程單位未依限拆除，將持續取締。

桃園市議員陳治文（左）現勘。（記者李容萍攝）

桃園市議員陳治文（左）現勘。（記者李容萍攝）

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