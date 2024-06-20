讓街友能安心洗澡 許黃彩好女士慨捐百萬行動沐浴車

許黃彩好女士捐贈市價約100萬元的行動沐浴車給台南市政府，以實際行動關懷台南街友。 （記者蔡文居攝）

2024/06/20 19:28

〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓街友能有一個安心的洗澡環境，曾獲台南市好人好事代表的許黃彩好女士，今天捐贈1台市價約100萬元的行動沐浴車給台南市政府，以實際行動關懷街友。她說，第一次聽到有沐浴車這種車，還跑去公園看沐浴車長什麼樣子，只花了半小時就買了這輛車。

台南市政府今天下午舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲在社會局長盧禹璁陪同下代表受贈，回贈感謝狀，感謝許黃彩好女士的善行義舉。

請繼續往下閱讀...

社會局說，許黃彩好女士長期熱心公益，先前曾捐贈台南市警察局全配備救護車、西港公所復康專車及西港區低收入戶中秋禮金，並兩度獲選台南市好人好事代表。

許黃彩好女士說，一般人生活中洗澡是一件再簡單不過的事，看到街友洗澡不是那麼的方便，為了讓街友能有一個安心的洗澡環境，因此以父親的名義，捐贈行動沐浴車給台南市政府，期盼藉此號召更多善心人士及企業投入社會公益。

社會局長盧禹璁說，台南市列冊街友截至今年5月底計有251人，台南市今年創設全台首處公私部門協力合作「街友自立生活支援服務中心」，免費提供街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、上網就業媒合等服務，期許街友們有朝一日能回歸正常生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法