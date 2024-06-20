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中油西嶼池東加油站7月起停業6個月 民憂重演馬公市區排長龍情景

中油西嶼池東加油站，因油槽及地下管線整建，7月1日起停止營業6個月。（記者劉禹慶攝）

中油西嶼池東加油站，因油槽及地下管線整建，7月1日起停止營業6個月。（記者劉禹慶攝）

2024/06/20 15:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近年來不僅併校風潮起，連加油站都有減少趨勢，最明顯的是馬公北辰加油站宣布關門後，市區僅剩一間中油直營加油站，每次出現大排長龍景象。現又傳出西嶼池東加油站自7月1日起暫停營業6個月，進行地下油槽及管線汰換工程，民眾擔憂重演馬公市區大排長龍情景。

中油原本在馬公市區有2間加油站，1間是位在海埔路的直營站，另一間則是由前議長劉陳昭玲家族經營的北辰市場加油站，由於北辰市場為澎湖南北貨集散區，民眾出入加油相當方便，但北辰關門後，市區車輛全部集中在海埔路，加上觀光客租車後，首站就必須前往加油，常導致大排長龍情形。

現又傳出西嶼池東加油站，因進行地下油槽及管線汰換工程，自7月1日起暫停營業6個月，等於宣布今年泡湯，由於池東加油站位在西嶼交通要衢，提供澎湖本島一日遊及西嶼民眾中途補給點，不然就要前往跨海大橋前通梁加油站或西嶼外垵加油站加油，勢必造成遊客及民眾不便。

中油澎湖區營業處表示，施工期間考量當地居民加油需求，鄰近通梁加油站營業時間提早1小時營業，自每日上午7時至下午5時。並為提供顧客未來更完善的如廁環境，公廁亦將於停業期間進行整修。

相關暫停營業訊息業已函文相關單位，並提前於加油站明顯處張貼告示公告周知，且施工期間將於施工圍籬明顯處，設置鄰近加油站相關營業資訊，期將施工期間加油不便降至最低，再請民眾多多包涵見諒。

馬公海埔路加油站，觀光旺季每日都大排長龍。（記者劉禹慶攝）

馬公海埔路加油站，觀光旺季每日都大排長龍。（記者劉禹慶攝）

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