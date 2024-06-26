30年前就有#me too 勵馨蒲公英諮商中心回首路漫迎風揚

勵馨蒲公英諮商輔導中心舉辦為性創發聲30載記者會，分享歷年幫助受害者心理諮商輔導的點滴。（勵馨基金會提供）

2024/06/26 14:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣去年5月開始跟上國際，發起#Me too運動，由性侵性騷被害者或見證者打破沉默，道出故事，撼動社會；而長年從事婦女救援的勵馨基金會指出，其實30年前的被害人就有相同作法，故成立蒲公英諮商輔導中心，陪伴並喚醒更多人，如出版「記得月亮活下來」一書便是國內首本性創傷書籍，如今回首這段漫長復原路，盼持續陪伴受害者重新拼回人生、迎風飛揚。

勵馨今（26日）舉辦記者會，回顧30年前全國首個致力性侵害治療的專業心理諮商輔導中心－「台北蒲公英諮商輔導中心」完成立案，迄今服務量2598人，共服務10萬6305人次。

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勵馨指出，早期透過安置家園，照顧被人口販運及家內性侵的少女，但過程中少女很需要心理諮商及輔導，常發生各種原因噤聲，勵馨基金會執行長王玥好說，曾遇到安置少女畫畫時，除了一顆紅心，下方仍有一塊黑色陰影，對此感受強烈，了解除了支持性照顧，被害人創傷尚須處理，故積極推動蒲公英成立。

蒲公英服務個案賴雷娜今也分享，過去的受暴讓其產生睡眠障礙及罹患重度憂鬱症、邊緣性人格，而接受心理諮商如同一趟探索未知與整合經驗的旅程，在安全與被接納的環境裡，和諮商師討論當下遇到的挑戰和困境，以此刻的能力和不同的角度眼光，找到更多可能的因應及解決方法：「謝謝蒲公英的存在，讓我此刻能夠欣賞那個受暴並衝撞得遍體鱗傷、熱愛生活卻也敬畏生命的自己。」

衛福部副司長郭彩榕表示，蒲公英中心從衛福部開辦性創傷復原中心計畫起就率先響應參與，迄今逾7年，一路陪伴著許多性創傷被害人，感謝中心的傾聽、理解與陪伴，讓被害者復原的路上不孤單。

諮商心理師全國聯合會理事長黃雅羚表示，因個案隱私及保護，蒲公英中心無法曝光服務成效，沒有掌聲和鎂光燈，但憑藉幫助受害者的信念，也默默走了30年；立法委員范雲也向工作人員致意，「辛苦了！有你們真好！」

勵馨台北分事務所主任陳玉楨說：「蒲公英的下一個10年，將更多的倡導家庭與社區的友善支持、加速推動相關的體制及政策倡議、整理過去30年實務經驗，建構在地性創傷療癒地圖，訓練培育更多性創傷服務的專業工作者。」並期待各方資源挹注下，讓中心迎風飛揚，陪伴每一位受害者走過漫長的復元路。

勵馨蒲公英諮商輔導中心26日舉辦30週年記者會，分享從事服務一路以來走過的點點滴滴，並邀請基金會培植的素人演員劇團《光腳的愛麗絲》進行讀劇表演。（勵馨基金會提供）

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