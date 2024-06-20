新北育林國小生態校園 保育國家瀕危淡水魚「菊池氏細鯽」

新北市育林國小復育國家瀕危物種的台灣特有種淡水魚「菊池氏細鯽」。（新北市育林國小提供）

2024/06/20 14:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區育林國小日前與台灣原生魚類保育協會共同舉辦「育林生態池，復育原生魚」活動，學校師生在生態校園裡，攜手復育國家瀕危物種的台灣特有種淡水魚「菊池氏細鯽」，學生近距離觀察及復育的實際行動，除了解台灣原生物種的動植物，共同關注生態環境永續議題，更充分展現愛護環境保育素養。

育林國小校長張維中表示，校園生態池在重建過程中，以自然課本中介紹的台灣原生水生植物種類來栽種，例如龍潭莕菜（被列為野外滅絕）、圓葉節節菜、日本菱（野菱）、龍骨瓣莕菜（水蓮）、槐葉蘋、風箱樹、臺灣水韭等。

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台灣原生魚類保育協會老師鍾宸瑞表示，「菊池氏細鯽」又稱台灣細鯽，僅分布於台灣北部及東部的水域，為台灣特有種，這次在育林國小生態池復育的是分布在新北市雙溪區岌岌可危的族群，經過協會與裕民國小兩年的繁殖，讓育林國小復育，成為全國第一所復育新北市特有種菊池氏細鯽的學校，除了復育台灣原生魚，也保留了台灣原生植物生存樣態。

總務主任廖致舜表示，這次重建生態池由孩子利用中午時間，從清理、布置田土到種植水生植物，將外來物種移除，完成引進原生物種，讓孩子學習生態建立的過程，也能體驗到永續環境的重要性。

學童許家睿分享，第一次腳踩在田土裡的感覺好特別，腳陷在泥巴裡拔不出來，王宥緯說，學校竟然有瀕臨絕種的魚，一定要好好保護牠們，高柏程說，自己以後要擔任生態小志工，每天都要來維護生態池的清潔。

新北市育林國小的生態小志工，在池內放入台灣特有種淡水魚「菊池氏細鯽」。（新北市育林國小提供）

育林國小攜手台灣原生魚類保育協會，復育台灣特有種淡水魚「菊池氏細鯽」。（育林國小提供）

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