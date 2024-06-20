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澎湖漁船北海作業意外捕獲海龜 急送傷病龜收容中心安置

農漁局派員會同海保署澎湖工作站，將海龜送往傷病龜收容中心安置。（記者劉禹慶攝）

農漁局派員會同海保署澎湖工作站，將海龜送往傷病龜收容中心安置。（記者劉禹慶攝）

2024/06/20 11:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖是台灣海龜保育及研究重鎮，全世界7種海龜就有5種，而今（20）日白沙赤崁籍金吉亨漁船，在北海金嶼島鄰近海域作業，意外捕獲到一頭綠蠵龜，由於隨著網具上船，出現些微嗆水現象，澎湖縣農漁局會同海保署澎湖工作站人員前往，將海龜送往澎湖傷病龜收容中心安置。

根據金吉亨漁船表示，今日在北海金嶼附近下網作業，起網時意外捕獲一頭海龜，疑似貪吃落網魚群，才會遭到網具纏繞隨網而起，雖然海龜捕撈上船後活動力十足，但因擔心海龜有些微嗆水，出現不良反應，又是列入保育類海洋生物，因此將海龜帶回赤崁漁港，並通報安檢所人員處理。

當海龜隨船回到赤崁漁港碼頭，因已通報赤崁安檢所，立即連絡澎湖縣政府農漁局與駐守講美的海保署工作站人員會同前來處理，海龜體型大又兇猛，出動3名岸巡和3位漁工才搬上岸。

澎湖縣農漁局表示，海龜已是成龜，但看不出公母性別，長75公分、寬65公分，要先送到農業部水產試驗所澎湖漁業研究中心海龜收容所觀察，等到康復檢查沒有問題，就會野放送回大海。呼籲漁民若在海上意外捕獲海龜或發現體弱漂浮海龜，都可就近送往安檢所，農漁局會立即派員前往處理。

赤崁安檢所人員，將漁民意外捕獲海龜進行資料建檔。（記者劉禹慶攝）

赤崁安檢所人員，將漁民意外捕獲海龜進行資料建檔。（記者劉禹慶攝）

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