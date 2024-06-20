申請除戶謄本卻當機？ 豐原戶政所：僅民國85年前數位化系統異常

民眾到豐原戶政所申請除戶謄本，結果戶政所的電腦遲遲無法連線。（記者歐素美攝）

2024/06/20 11:39

〔記者歐素美／台中報導〕民眾投訴今天上午到台中市豐原戶政所洽公，申請親友除戶謄本，結果戶政所的電腦遲遲無法連線，他急得跳腳，只好先離開，準備改天再請假洽辦；豐原戶政事所表示，今天上午戶政系統正常，僅民國85年前的數位化資訊系統無故異常，經重開機後，約10幾分鐘即恢復正常，目前正連繫廠商及中華電信，以釐清是網路或設備問題。

豐原戶政所表示，今天早上9時10分左右，一位男性民眾要申請手工數位謄本，櫃台同仁發現內政部戶政系統中戶籍數位化資料查詢系統異常無法執行，當下立即致電系統維護廠商，但未接通，告知該民眾稍待，並請民眾留下聯絡資料，但民眾因有事無法等待，隨即離開。

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豐原戶政所指出，該位民眾離開後，戶政人員積極持續致電維護廠商，廠商建議關機重啟系統，櫃台人員開機兩次，約9時25分左右系統即恢復正常。

豐原戶政所強調，當時其他戶政系統都正常運作，只有民國85年以前數位化的戶籍謄本（俗稱手抄本）及日據時期戶籍資料等系統當機，目前正連絡廠商及中華電信，以釐清究竟是網路或設備出問題；日後若再遇類似情形，為避免影響民眾權益，將請櫃檯同仁改以人工方式先行收件，等辦理完畢後再通知民眾領件，造成民眾的不便，表示歉意，並請民眾見諒。

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