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梧棲戶政所耐震補強 7/1起暫遷中正四里聯合活動中心辦公

梧棲戶所廳舍耐震補強將啟動，7月1日起暫遷至梧棲區中正-文化-安仁及中和里聯合活動。（台中市民政局提供）

梧棲戶所廳舍耐震補強將啟動，7月1日起暫遷至梧棲區中正-文化-安仁及中和里聯合活動。（台中市民政局提供）

2024/06/19 14:40

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區戶政事務所建於1984年，使用已逾40年，去年6月廳舍經評估未達耐震標準，需進行結構補強，為保障洽公民眾及員工生命財產安全，將於今年啟動耐震補強工程。中市府民政局長吳世瑋今日表示，耐震補強工程發包及執行期間，梧棲戶所原辦公廳舍暫停對外開放，並於7月1日起暫時進駐梧棲區中正、文化、安仁及中和里聯合活動中心辦公，無縫接軌提供市民優質戶政服務。

吳世瑋指出，市府此次投入總經費近510萬元進行結構補強，其中市府自籌近198萬元，並向內政部戶政司爭取建物耐震補強補助近312萬元，同時委請梧棲區公所代辦耐震補強工程採購及營建督導，確保耐震補強工程能在預定期程內完工。感謝梧棲公所出借四里聯合活動中心提供梧棲戶所做為臨時辦公室使用，讓戶所服務不間斷。

梧棲戶所主任巫金玲表示，梧棲區中正、文化、安仁及中和里聯合活動中心位於梧棲戶所原辦公廳舍正後方，此次搬遷大部分沿用既有設備，並利用6月29日、30日兩天假日進行搬遷作業，屆時同步暫停假日預約服務，搬遷後電話（04-26562543）及傳真（04-26564014）號碼維持不變，並提醒民眾7月1日起，如有各項戶政申辦業務請至四里聯合活動中心1樓（梧棲區中興路178巷5號）洽辦。

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