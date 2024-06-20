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議員稱蘆洲萬坪醫院卡3年 侯友宜允向內政部爭取都計儘早通過

新北市議員李翁月娥今（20）日質詢指出，「蘆洲南北側農業區整體開發案（簡稱蘆南蘆北）」規劃在北區興建蘆洲萬坪醫院，卡在中央3年了，希望市府再爭取。（記者黃子暘攝）

新北市議員李翁月娥今（20）日質詢指出，「蘆洲南北側農業區整體開發案（簡稱蘆南蘆北）」規劃在北區興建蘆洲萬坪醫院，卡在中央3年了，希望市府再爭取。（記者黃子暘攝）

2024/06/20 11:34

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲區缺乏大型醫院，新北市議員李翁月娥今（20）日質詢指出，「蘆洲南北側農業區整體開發案（簡稱蘆南蘆北）」規劃在北區興建蘆洲萬坪醫院，卡在中央3年了，何時才要過？蘆洲、三重、五股等地區民眾都殷殷期盼這間醫院來守護健康。市長侯友宜答詢表示，蘆南蘆北一待都市計畫審議通過，市府規劃醫療先做，他會再跟內政部爭取儘早通過。

李翁月娥表示，蘆洲萬坪醫院用地是她跟地主努力守護而來，否則早被台電蓋發射基地台，現在一切都免談；蘆洲人很需要醫院，她常常接到民眾陳情電話，表示到台大、榮總、長庚、新光醫院就診卻沒有病床，有開刀、化療需求的民眾只能回家等，她非常不捨，未來這塊地會有五股泰山輕軌等捷運路線通過，交通便利之餘，已有許多醫院表態願意投資，希望市府多多支持這項計畫，守護民眾健康。

侯友宜回應，這項建設很正確，單憑三重醫院，難以負擔蘆洲、五股等地全部的醫療量能，蘆南蘆北醫療園區一定要先做，待都市計畫一審議通過，市府就會先推動醫院建設，他會自己去跟內政部爭取儘速通過審議。

市府城鄉發展局補充，蘆南蘆北於2020年主要計畫報內政部都市計畫委員會審議，經該委員會召開6次專案小組討論，都計內容已獲初步共識，現刻於該部地政司審議公益性及必要性評估報告程序中。

然而，蘆南蘆北案涉及三重果菜批發市場拆遷蘆北案（銀河灣計畫）爭議，近期引發民進黨立委、議員強烈反彈。

蘆洲萬坪醫院選址於成蘆橋附近，規劃面積約3公頃。

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