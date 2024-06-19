南台青少年數位文學創作競賽結合Al 新莊國小、正興國中奪冠

國小組新莊國小以作品「孤獨星光：背後的勇氣」獲得第一名，得獎師生為陳嘉雯老師（左起）、同學蔡岑昕、張栩綺、賴思羽。（高雄市教育局提供）

2024/06/19 21:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕人工AI智慧技術正夯，高雄市教育局與名家文教基金會合作，首次舉辦「向陽有夢」南台灣青少年數位文學創作競賽，以人工智慧語言模型ChatGPT為主要平台，全市共25所國中小學生參賽，歷經2.5小時劇本創作寫作挑戰，新莊國小、正興國中最後脫穎而出，分別奪下國小、國中組冠軍。

南台灣青少年數位文學創作競賽同學們以文會友，競賽主題為國小組「危機處理與自我保護」，國中組「氣候行動」，參賽學生們運用生成式AI技術ChatGPT，作為主要平台創作，提交許多富有創意且充滿人文價值的作品，由作家、學者組成評審團，對學生作品的創意、敘事邏輯、文學價值與觀點獨特性給予高度評價。

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現場參賽學生透過ChatGPT生成故事情節、創意對話與文學作品，結合自身創意，創作出獨特的數位作品。比賽區分為國小組、國中組，參賽作品由專家評審團評選，依據創意、文字表達、整體結構等多項標準評分。

經過激烈的競爭，國小組新莊國小以作品「孤獨星光：背後的勇氣」勇奪第一名，作品深刻探討面對生活危機時所展現的智慧與勇氣，透過生動的故事情節、細膩的角色刻劃，引領讀者思考著人性與生命的真諦，評審們對這部作品的觀點與情感傳達給予高度讚揚。

國中組由正興國中脫穎而出，同時也榮獲「最佳詠唱師獎」，作品以「氣候之劍」為題，生動的描繪面對氣候變遷的未來展望，尤其通過獨特敘事手法與細膩情感表達，深深觸動評審們的心弦，成為首次競賽國中組的冠軍。

高雄市教育局主祕歐素雯（左二）頒獎表揚國中組正興國中得獎學生。（高雄市教育局提供）

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