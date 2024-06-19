高醫岡山醫院推出「捷運衛教列車」 分享保健知識

高雄捷運「高醫岡山醫院羊醫師家族列車」，舉辦健康快閃10分鐘活動。（高醫岡山醫院提供）

2024/06/19 16:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄捷運「高醫岡山醫院羊醫師家族列車」，利用放學尖峰時段，舉辦健康快閃10分鐘活動，由醫師分享癌症預防和健檢實用知識，為乘客帶來意外驚喜。

試營運中的高醫岡山醫院，緊鄰捷運岡山高醫站，民眾搭乘捷運就能直達醫院，院方6月結合高捷，推出醫師衛教主題列車，以心臟內科、婦產科及胃腸內科等科別，延伸出不同色系的主題車廂，創作一系列生動細膩又富童趣的健康衛教插圖，民眾搭捷運還能增長健康知識。

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列車6月啟動後引發不少回響，民眾紛紛向醫院打探何時能搭到這班列車，醫院團隊昨（18日）利用下午放學尖峰時段，在高捷車廂舉辦健康快閃活動，由胃腸內科主任許文鴻及健康管理中心帶隊，登上羊醫師家族主題彩繪列車，向乘客分享癌症預防及健康檢查的實用知識。

許文鴻醫師除為乘客導覽3節車廂不同主題，並以車廂上的衛教圖文「早期篩檢『腸』保健康」，說明大腸癌篩檢的重要性，也介紹內視鏡的最新發展，已從單純檢查、採樣等角色，進化為治療早期癌症、減重手術，成為內科內視鏡醫師施行手術的重要工具。

健康管理中心組長陳妍彣說，現代人生活節奏快，工作壓力大，許多人往往忽視自身健康狀況，而許多疾病早期並無明顯症狀，透過定期健康檢查，可及早發現潛在的健康問題，立即採取相應的預防措施，包括調整生活方式、提高生活品質，並在疾病初期進行治療，以預防疾病進一步惡化，大幅減少日後治療的難度和費用。

高醫岡山健管中心提供成人預防保健服務，幫助大家及早發現及預防健康問題，歡迎多加利用。

高醫岡山醫院院長吳登強表示，期待健康衛教列車能讓乘客增添搭車的趣味性，也希望藉由快閃活動，讓更多人認識高醫岡山醫院的專業醫療服務。

許文鴻醫師登上羊醫師家族主題彩繪列車，向乘客分享癌症預防知識。（高醫岡山醫院提供）

高醫岡山醫院推出醫師衛教主題列車。 （高醫岡山醫院提供）

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