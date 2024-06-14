高捷到屏東中途要換車 議員洪明江認為變笑話

縣議員洪明江對於高鐵、高捷到屏東相當關切。（記者葉永騫攝）

2024/06/14 17:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕高鐵設站在屏東市，並研議延伸到潮州鎮，縣議員洪明江質疑設站可能性低，而高雄捷運到屏東卻要在大寮站換車，不能一車到底，他認為將讓屏東成為笑話。縣長周春米說明，高鐵站延伸到潮州，行政院已交付研議，而高捷屏東採輕運量是鐵道局的建議。

洪明江表示，高鐵設站在屏東市的決定並沒有經過民調，也沒有地方同意，許多人認為設在潮州鎮才是最佳站點，現在政府訂案設在屏東市六塊厝，並說明會延伸到潮州，但是可能嗎?一個縣市不可能設立兩個站，要求縣府說明白。

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另外，高雄捷運延伸到屏東，紅線從小港延伸到林園進入屏東縣新園、東港、林邊，高雄市長陳其邁已表明希望高雄屏東一車到底不要轉車，洪明江認為，高捷到林園後到屏東竟要轉車，從重運量變成輕運量，不但不方便，也是一個笑話，會讓屏東人覺得矮人一等，感到漏氣，他希望縣長要從長達思考，公共建設不該以盈虧來計算，要以人民的需求來規劃。

縣長周春米表示，高鐵延伸到潮州，前行政院長蘇貞昌就已經保留研究規劃，設站在屏東市是考量到屏東科學園區、屏東產業園區、棒球體育園區，至於高捷紅線屏東採取輕運量是考量到每小時搭乘的人數，以及相關的經費，採取輕運量是鐵道局的建議，而且轉乘也很方便。

高鐵延伸到屏東潮州鎮被質疑有困難。（記者葉永騫攝）

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