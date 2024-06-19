台中婦溜狗闖紅燈險被撞 警拍宣導片籲：「帝王行人」死傷多

警方即日起加強行人違規宣導及取締。（警方提供）

2024/06/19 16:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人本月初溜狗闖紅燈，差點被轎車撞上，駕駛爆氣飆罵，也將影片PO網引發熱議，轄區第二分局以此為案例，拍攝宣導片提醒市民「行人違規」有高肇事死傷比例，生命安全遠比罰單更重要。

根據相關影片顯示，該名婦人當時牽著小狗，步行經過北區崇德路與梅亭街口時闖紅燈，一輛小貨車看到趕緊停車，而同向另輛沿內側車道行駛的轎車，因視線受阻險撞上急煞，婦人及小狗見狀嚇得立即往回走，但駕駛仍氣到不斷飆出國罵。

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轄區第二分局表示，依據「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第1款規定，行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，處500元罰鍰，另根據第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

另根據交通部道安資訊平台，台中市今年1至3月行人死亡交通事故共計17件，其中10件係因行人違規導致，高達58.8%，主要肇因以行人未依規定穿越車道，以及行人闖紅燈為主；另外高齡者65歲以上有10件，就占全體近6成，高齡者死亡風險高居各年齡層首位，更讓多數人詬病「行人帝王」。

有鑒於此，該分局近日特別製作交通宣導短片，藉由高齡者視角，讓更多人反思行人三寶行為害人又害己，生命安全遠比罰單更重要。

第二分局長周俊銘表示，為了維護各用路人安全，已自6月15日起，加強行人違規宣導及取締工作，藉由短影片喚起行人也須遵守相關法規，勿貪圖便利而違反道路交通安全規則，但若走在行人穿越道上違規闖紅燈，或沒有走在行穿線發生交通事故，還是得負起肇事責任。

第二分局近日拍攝宣導片。（警方提供）

警方即日起加強行人違規宣導及取締。（警方提供）

台中市1至3月行人死亡交通事故共計17件，其中10件屬行人違規導致。（警方提供）

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