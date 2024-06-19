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嘉市推廣減塑 提環保袋逛市場可抽100元買菜金

嘉義市環保局長李佳禾說明自備購物袋或租借菜籃購物民眾，可掃QR Code登錄參加抽獎，每月有機會獲得價值100元買菜金。（嘉義市政府提供）

嘉義市環保局長李佳禾說明自備購物袋或租借菜籃購物民眾，可掃QR Code登錄參加抽獎，每月有機會獲得價值100元買菜金。（嘉義市政府提供）

2024/06/19 15:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市環保局攜手東零售公有市場推廣減塑，舉辦「環保袋迺菜市，月月抽買菜金」活動，6月20日起至12月20日自備購物袋或到借問站點租借菜籃購物民眾，可掃QR Code二維條碼登錄參加抽獎，每月25日抽出得獎者40人，每人可獲100元買菜金。

嘉義市環保局長李佳禾表示，環境部2002年起推動購物用塑膠袋付費政策，受管制對象塑膠袋用量減少，然而市場攤販未納入管制，以及國人消費仍習慣使用塑膠袋，購物用塑膠袋用量超過全國整體用量50%以上。

李佳禾說，此次與東市場自治會及店家合作，一起推動減少一次性塑膠袋使用，除了加強宣導市場攤商不主動提供紅白塑膠袋，以及將盛裝生鮮食品的透明厚塑膠袋改用薄塑膠袋，並在東市場內借問站設置兩處二手循環箱，民眾可租借茄芷袋或菜籃購物，也能將乾淨的一次性用塑膠袋放入箱內循環再利用，藉此預防、減量、回收及再利用塑膠袋。

李佳禾表示，民眾自備購物袋或到東市場借問站租借茄芷袋或菜籃購物，20日起至12月20日可掃二維條碼登錄抽獎，每月有機會獲贈100元買菜金。

嘉義市環保局在東市場設置二手循環箱，提供茄芷袋及菜籃可租借使用。（嘉義市政府提供）

嘉義市環保局在東市場設置二手循環箱，提供茄芷袋及菜籃可租借使用。（嘉義市政府提供）

嘉義市環保局在東市場設有2處二手循環箱，提供購物袋租借及塑膠袋回收。（嘉義市政府提供）

嘉義市環保局在東市場設有2處二手循環箱，提供購物袋租借及塑膠袋回收。（嘉義市政府提供）

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