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彰化華陽市場試辦「減塑市集」 自備購物袋人數曝光了

彰化市華陽市場推出「減塑一日市集」，只要民眾自備購物袋或購物籃前來消費，都可以獲得洗碗精獎勵品。（民眾提供）

彰化市華陽市場推出「減塑一日市集」，只要民眾自備購物袋或購物籃前來消費，都可以獲得洗碗精獎勵品。（民眾提供）

2024/06/15 21:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣跨出第一步！為了把傳統市場納入「減塑計畫」，環保局首度在彰化市華陽市場試辦「減塑一日市集」，只要自備購物袋消費，就可以獲得500ML洗碗精1瓶，總計有197人領取。

環保局表示，從中央推動減用塑膠袋政策開始，目前已有納管14類場所不得免費提供購物用塑膠袋，但傳統市場因為尚未納管，在使用塑膠袋的用量上仍居高不下，約佔全國總量一半以上。因此，希望透過試辦與獎勵的「減塑一日市集」作法，培養民眾上菜市場自備購物袋的好習慣。

因此，環保局與彰化市公所、彰化市華陽市場自治會合作，試辦「減塑一日市集」，只要民眾今天來到華陽市場採購消費，無論是自備購物袋、購物籃或是小推車，都可以獲得獎勵品。許多民眾拿到獎勵品時，都非常開心，因為從來沒有想到，提著購物籃或是背著購物袋來買菜，還可以被稱讚「有環保」，而且還有小禮物可以拿。

環保局指出，傳統市場是「減宿計畫」很重要的一塊拼圖，因為在逛市場，在不同攤位採買生鮮、蔬果等食材，可能往往逛完菜市場買菜返家，就是10多個大大小小的塑膠袋。因此，目前先把減塑鎖定在自備購物籃、購物車或是環保袋，以「減量」為主，從今天試辦情況來看，這個優先目標是可行的，以鼓勵與培養習慣開始，讓減塑計畫「少用一個就是一個」來繼續前進。

彰化市華陽市場推出「減塑一日市集」活動。（民眾提供）

彰化市華陽市場推出「減塑一日市集」活動。（民眾提供）

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