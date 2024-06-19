小燕鷗疑中毒無法站立 吸氧5天鬼門關前奇蹟救回

台南鳥會開啟氧氣機供氧搶救，小燕鷗經過5天的照護，在鬼門關前奇蹟救回。（圖由台南鳥會提供）

2024/06/19 15:25

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻疑似肉毒桿菌中毒的小燕鷗，被送到台南鳥會救傷組搶救，經檢傷後發現牠無法正常站立、開口喘氣、眼睛半閉，病懨懨幾乎快掛掉。台南鳥會救傷組志工緊急開啟氧氣機供氧，小燕鷗吸了5天氧氣及營養劑補充，在鬼門關前奇蹟被救回，讓搶救傷組志工十分振奮，預計近日野放。

台南鳥會總幹事林岱瑢表示，小燕鷗在台灣為夏候鳥，部份為留鳥，屬於二級保育類。這隻小燕鷗疑似肉毒桿菌中毒，6月8日被發現癱在台南七股1處濕地上喘氣，經黑面琵鷺保育學會送到台南鳥會救傷組搶救。鳥會備有氧氣機，看牠病懨懨，也無法站立，趕緊讓牠去吸氧氣，並啟動高頻度監測與照護。

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林岱瑢表示，6月8日當天，小燕鷗眼睛半閉，排便不順利，需要人工協助。9日的狀況更差了，眼睛只能睜開1/3，但是排便量變多了。到了10日，狀況看似變好了，眼睛圓滾滾，但還是無法站立，非常擔心以為是迴光反照。一直到11日總算脫離險境，可以離開氧氣機，也開始嘗試站立。12日，灌進去的食物被吐出來，趕緊塞回吸氧氣，並繼續幫牠運動助排便。

林岱瑢說，經過5天的吸氧及照護，慈愛動物醫院也提供營養劑補充，6月13日終於好轉，已可從桌上滑翔到地上，並揮動翅膀嘗試飛行。14日發現牠會自己去洗澡，看起來狀況變好，但是照護員還是不敢掉以輕心。希望這隻小燕鷗後續可以逐漸康復，預計明天幫牠上腳標，並擇期野放。

這隻小燕鷗已逐漸康復，將幫牠上腳標，擇期野放。（圖由台南鳥會提供）

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