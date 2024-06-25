高溫炎熱 台南大內酪梨產期提早

楊子賢表示，酪梨表皮的粉紅色斑點越多，代表成熟度越高。（記者劉婉君攝）

2024/06/25 18:39

〔記者劉婉君／台南報導〕天氣炎熱，台南大內酪梨產期較往年提早，果農已陸續出貨。大內左岸幸福莊園種植超過30個品種的酪梨，教導民眾如何挑選，以及在炎熱的天氣下如何保存，並連續3年推出採果體驗，預計7月中旬開放預約採果。

大內左岸幸福莊園占地2.5公頃，有1.7公頃種植酪梨，採有機栽培方式管理，果園內有多達30多種的酪梨品種，因應人力不足及通路，曾獲百大青農的楊子賢與父母，藉由不同品種的生長特性，拉開產期，每年可採收至11月。

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楊子賢表示，今年大內酪梨開花初期沒有雨水，套袋期氣候炎熱，因此產期較去年提早1至1個半月，而近期雨水多，雨後又馬上出大太陽，也導致小果期落果嚴重，也有部分水傷，不過，產量仍較去年增加2至3成，品質也不錯，由於目前已提早進入豐產期，批發價格也比去年同期略低。

楊子賢指出，由於近日天氣炎熱，果農每天也會提早入果園，採收成熟的果實，隨後就送進冷氣房進行後續分級作業，民眾在購買時，果實表皮的粉紅色斑點越多，代表熟度越高，油脂含量也越高，回家後放置在陰涼通風處後熟，最適合的保存溫度為20度至25度，約3至5天轉色，屆時輕壓蒂頭及尾部，如果有明顯的凹陷不回彈，即可食用。

品嚐時除了可以打酪梨布丁牛奶，或是直接生吃，各種沾醬也百搭，例如老一輩喜愛的蒜頭、醬油、糖組成的沾醬；喜歡生魚片感覺的可以搭芥末醬油；或是灑一點鹽巴。

楊子賢提醒，酪梨不耐熱，無法直接高溫烹調，可以料理起鍋時再放入。

採果體驗部分，今年將提早在7月中旬開放，須提前1週預約，一般散客約需1個半小時至2個小時，包括酪梨的生態介紹、教導如何吃、採果等；團體客則再搭配食農教育課程，約需2至3小時體驗。今年並將與台南市觀光旅遊局及晶英酒店住房專案，配合推出活動。

目前也正值台南芒果的產期，民眾除了購買大內酪梨，楊子賢等部分農民，也推出酪梨和芒果搭配的禮盒，提供消費者更多元的選擇。

天氣炎熱，果農將剛採收下來的酪梨送進冷氣房，進行後續分級作業。（記者劉婉君攝）

楊子賢的大內左岸幸福莊園，每年推出採果體驗。（記者劉婉君攝）

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