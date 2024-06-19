澎湖首間汽車直營維修站開幕 與澎水汽修科簽訂產學合作

高都汽車董事長余榮輝（左）與澎水校長顏嘉禾，簽署產學合作。（記者劉禹慶攝）

2024/06/19 15:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首間汽車原廠直營維修站-TOYOTA高都汽車澎湖保修站，今（19）日正式開幕，並與國立澎湖高級海事水產職業學校汽修科達成戰略合作協議，由高都董事長余榮輝與澎水校長顏嘉禾完成策略聯盟簽約儀式，進一步促進汽車技術與教育的交流合作，為澎湖地區的汽車人才的培育與產業發展注入新動力。

高都汽車一直以來致力於提供優質的汽車產品和服務，澎湖是一個美麗且富有活力的地區，其汽車市場潛力不容小覷。高都汽車澎湖保修站的開幕，並提供專業的銷售和售後服務，致力於滿足澎湖居民對汽車的需求，為汽車的使用注入更多便利與樂趣。

請繼續往下閱讀...

活動當日，高都汽車與澎湖海事學校汽車科簽署「產學合作備忘錄」，意味著雙方將在汽車技術與教育領域展開全面深入合作。並展開汽車技術培訓、致力於培養具備專業汽車知識和技能的優秀人才，為澎湖地區汽車行業的發展，培育更多的產業人才。

高都汽車將一如既往地秉承「客戶至上」的服務理念，與澎湖社區攜手共同成長，為當地汽車消費者帶來更好的用車體驗和服務。

余榮輝表示，高都在高雄、屏東設點40餘處，員工數1700餘人，澎水汽修科畢業學子，可以選擇在澎湖服務，也能到都會區進行歷練；顏嘉禾表示，澎水已與長榮海運、慧洋航運、陽明海運、四維航運等合作，現在又有直營原廠維修站進駐，提供汽修科學子實習及就業選擇。

高都汽車與澎水完成產學合作，希望達到雙贏局面。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法