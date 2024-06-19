為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖首間汽車直營維修站開幕 與澎水汽修科簽訂產學合作

高都汽車董事長余榮輝（左）與澎水校長顏嘉禾，簽署產學合作。（記者劉禹慶攝）

高都汽車董事長余榮輝（左）與澎水校長顏嘉禾，簽署產學合作。（記者劉禹慶攝）

2024/06/19 15:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首間汽車原廠直營維修站-TOYOTA高都汽車澎湖保修站，今（19）日正式開幕，並與國立澎湖高級海事水產職業學校汽修科達成戰略合作協議，由高都董事長余榮輝與澎水校長顏嘉禾完成策略聯盟簽約儀式，進一步促進汽車技術與教育的交流合作，為澎湖地區的汽車人才的培育與產業發展注入新動力。

高都汽車一直以來致力於提供優質的汽車產品和服務，澎湖是一個美麗且富有活力的地區，其汽車市場潛力不容小覷。高都汽車澎湖保修站的開幕，並提供專業的銷售和售後服務，致力於滿足澎湖居民對汽車的需求，為汽車的使用注入更多便利與樂趣。

活動當日，高都汽車與澎湖海事學校汽車科簽署「產學合作備忘錄」，意味著雙方將在汽車技術與教育領域展開全面深入合作。並展開汽車技術培訓、致力於培養具備專業汽車知識和技能的優秀人才，為澎湖地區汽車行業的發展，培育更多的產業人才。

高都汽車將一如既往地秉承「客戶至上」的服務理念，與澎湖社區攜手共同成長，為當地汽車消費者帶來更好的用車體驗和服務。

余榮輝表示，高都在高雄、屏東設點40餘處，員工數1700餘人，澎水汽修科畢業學子，可以選擇在澎湖服務，也能到都會區進行歷練；顏嘉禾表示，澎水已與長榮海運、慧洋航運、陽明海運、四維航運等合作，現在又有直營原廠維修站進駐，提供汽修科學子實習及就業選擇。

高都汽車與澎水完成產學合作，希望達到雙贏局面。（記者劉禹慶攝）

高都汽車與澎水完成產學合作，希望達到雙贏局面。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
策略聯盟 澎水與吳寶春食品、綠色舞動簽合作備忘錄
2024/03/20 17:12

策略聯盟 澎水與吳寶春食品、綠色舞動簽合作備忘錄
慧洋海運與澎水簽訂人才培育合作策盟 加碼捐百萬獎助學金
2022/11/09 16:30

慧洋海運與澎水簽訂人才培育合作策盟 加碼捐百萬獎助學金

鳳山建設大加持 華鳳特區金築蓋好宅
邁向成功之路 澎水邀金牌麵包師吳寶春傳授製作鳳梨酥
2024/03/19 18:44

邁向成功之路 澎水邀金牌麵包師吳寶春傳授製作鳳梨酥
澎水成台電人才搖籃 今年擴大招募8人入職
2023/10/25 09:48

澎水成台電人才搖籃 今年擴大招募8人入職
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播