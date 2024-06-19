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動物園地震防災演練 駱駝當主角

地震後動物防逃演練，駱駝當主角。（圖由頑皮世界提供）

地震後動物防逃演練，駱駝當主角。（圖由頑皮世界提供）

2024/06/19 14:33

〔記者楊金城／台南報導〕動物園也有地震防災演練，對象就是動物，難得一見！台南市學甲頑皮世界野生動物園今天（19日）上午舉行「動物防逃演練」，模擬地震後在園區引發火災，並造成中型動物驚嚇脫逃的混亂狀況。

為演練逼真，園方特意不進行遊客清場，並安排真實動物「單峰駱駝」加入，希望所有演習人員能更鎮定地處理動物及遊客的各種突發情況。

演習一開始，園區保育員冷靜引導並指引遊客避難到安全處所，並在發現獸舍發生火災後迅速地拉起封鎖線、操作滅火器撲滅火苗。重頭戲則是保育員發現有動物脫逃，趕緊回報指揮官，迅速完成整備後趕抵現場展開圍捕。

保育員們拉起大片帆布一步步限縮駱駝行動範圍，且要注意與現場遊客的安全，在將駱駝圍堵引導到空曠處後，最終由獸醫師吹箭發射麻醉針制服模擬駱駝的圖板，再將駱駝安全送回展區結束演練，專業的操作贏得遊客熱烈掌聲。

頑皮世界表示，為提供遊客安全的遊憩環境，每年都會舉辦各項演練，今天地震防災演練特別將「動物防逃演練」結合「地震演練」與「火災演練」，演練園內通報、動物圍捕、吹箭麻醉、遊客疏散、滅火器操作等，包含保育員、獸醫師、護理師及第一線服務人員都要分工合作。除了每天開園前的檢查設施設備完善度，更要訓練員工對於緊急事件的應變能力。

獸醫師在保育員持盾牌保護下，演練吹箭發射麻醉針制伏單峰駱駝。（圖由頑皮世界提供）

獸醫師在保育員持盾牌保護下，演練吹箭發射麻醉針制伏單峰駱駝。（圖由頑皮世界提供）

模擬遭麻醉後的單峰駱駝送回動物園展場。（圖由頑皮世界提供）

模擬遭麻醉後的單峰駱駝送回動物園展場。（圖由頑皮世界提供）

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