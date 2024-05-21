馬來貘媽媽突抓狂咬人！日動物園女飼育員右手骨折急送醫

日本群馬野生動物園馬來貘媽媽「若葉」疑似為保護剛出生的寶寶「真菰」，襲擊21歲女飼育員。（圖擷取自@gunmasafari 社群平台「X」）

2024/05/21 20:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在日本群馬縣富岡市的「群馬野生動物園」（群馬サファリパーク），昨（20）日發生動物攻擊人類事件。一隻重達400公斤的雌性馬來貘疑似為保護年幼馬來貘寶寶，突然攻擊正在幫牠梳毛的女性飼育員，她身上多處被咬傷、甚至右手骨折，傷勢嚴重，園方緊急送醫。

綜合外媒報導，20日中午12點40分左右，21歲女飼育員餵食重達400公斤、身高約1.8到2公尺長的12歲馬來貘媽媽「若葉」（ワカバ），等牠吃完食物，再幫「若葉」梳理毛髮。原本一切都很平和，直到「若葉」的小孩「真菰」（まこも）出現，意外事故突然發生。

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園方指出，「若葉」4月生下小馬來寶寶「真菰」，牠非常黏母親。事發當天，「真菰」靠近正在被女飼育員刷背的媽媽，把下巴放在牠的屁股上，結果「若葉」突然發狂攻擊人，女飼育員嚇得試圖脫逃，不料遭「若葉」追擊、咬住右手臂，造成女飼育員右手骨折。

其他工作人員見狀，立即協助救下女飼育員，園方安排直升機將她送醫，過程中意識清楚，就醫後確認沒有生命危險，仍在醫院治療中。事發後，不少人打電話到動物園，擔憂詢問往後是否會再出現類似情況，園方則說，早有設下園內參訪規定，遊客只能待在車中欣賞，動物也不會直接接觸到遊客。

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