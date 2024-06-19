易俊宏涉性騷未成年 監院糾正青年署「未積極調查」

前台南市府發言人易俊宏。（翻攝自易俊宏臉書）

2024/06/19 14:46

〔記者林哲遠／台北報導〕台南市政府前副發言人易俊宏，長期擔任教育部青年署及地方政府兒少培力活動講師，涉犯多起性騷擾未成年案件。教育部青年署於接獲檢舉時，未立即啟動調查阻斷傷害，輕忽場所管理人防治責任，監察院今（19）日通過糾正教育部青年署。另針對非教育人員未納入不適任人員通報系統、同志青少年性騷擾防治等議題，促請衛福部及教育部確實檢討改進。

監委葉大華、紀惠容指出，易俊宏於民國107年起，長期藉由擔任政府或學校之兒少培力活動或營隊講（業）師機會，涉犯性騷擾男性青少年學員，並於110年間遭人向教育部青年署舉發。

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調查發現，當時青年署人員並未依性騷擾防治法啟動調查，並仍持續讓易男參與培訓活動。直至111年5月由民間團體公開揭發易男涉犯性騷擾案後，教育部方啟動專案調查，清查後發現曾遭易男直接性騷擾者至少7人，且部分受害人為兒少。

監委指出，由於青年署人員長達一年期間未積極處理，顯欠缺性平法紀觀念，對行政程序認知有誤，致未能立即阻斷後續產生潛在受害人的可能性，經教育部專案清查後議處署長等五名違失人員。教育部身為性別平等教育法主管機關，青年署案關人員卻於案發時錯失糾正補救及預防時機，嚴重傷害政府機關形象及信譽，核有違失。

監委指出，易男行為經受害人提出性騷擾申訴後，台南市政府認定性騷擾成立，並核予易員申誡2次及裁罰3萬元。教育部雖已專案調查認定易員性騷擾多人成立，卻因其非教育人員無從於各類不適任人員通報查詢系統或資料庫被勾稽與掌握。

監委強調，現行兒少工作者態樣多元，包含短期性課程或營隊活動之講（業）師，如何審慎過濾不適任人員，杜絕可能風險，亟待衛福部會同教育部妥予研議，並可考量參酌澳洲兒童工作證制度（Working with Children Check, WWCC），以建置兒少及青年安全參與環境。

監委提到，易俊宏於相關調查中，曾自承被投訴性騷擾許久，但都不以為意云云，明顯欠缺對性騷擾之正確認知，形同性騷擾慣犯，且易員仍未實際向受害人道歉，甚至藉臉書發文再次權勢施壓及傷害受害人，也未針對監院詢問答復，難認易俊宏有悔悟之心。

此外，監委表示，本案涉及未成年同志遭受性騷擾議題，然據衛福部統計資料顯示，兒少保護通報性騷擾案件中，男性受害人數占整體通報人數近2成，通報人數逐年增加，顯示男性同性間性騷擾行為並非少見。而據調查訪談結果顯示，同性間性騷擾行為受到性別刻板印象、被迫出櫃可能、性別文化認知、對法令制度信任感不足、遭遇機構背叛等因素多重交織下，使同性或同志受害人更加難以啟齒，更不易循正式管道求助。

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