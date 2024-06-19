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夏至吃麵 南市傳統市場推麵食饗宴

南市傳統麵食文化多元豐富，南市市場處推廣傳統市場麵食饗宴，展現台南麵食獨特魅力。（記者王涵平攝）

南市傳統麵食文化多元豐富，南市市場處推廣傳統市場麵食饗宴，展現台南麵食獨特魅力。（記者王涵平攝）

2024/06/19 13:02

〔記者王涵平／台南報導〕南市傳統麵食文化多元豐富，南市市場處推廣傳統市場麵食饗宴，展現台南麵食獨特魅力。

南市經發局長林榮川表示，台南公有零售市場有知名鹽水意麵、關廟麵及豆菜麵、鱔魚意麵、牛肉麵，還有陽春麵、越南河粉等，每道料理都蘊含濃厚的家鄉風味和文化底蘊。

經發局今召開推廣記者會，與會的鴨母寮市場「三津制麵」，歷經3代90年的傳承，將職人精神發揮到極至，手工特製的麵條，且無任何添加物，讓素食者也能在傳統市場吃到幸福與健康；開元市場的「張家麵店」，同樣傳承3代，透過黃金比例的水與麵粉，根據當時天候狀況與濕度微調手工麵條，因此回購率相當高。

鹽水美食城的「周碗稞」販售隱藏版且物美價廉的鱔魚意麵，吸引鹽水區很多老饕前往品嚐；鹽水市場「范家麵條」除了手工烏龍麵、陽春麵、鹽水意麵，還有當地人最愛的豆菜麵，常常供不應求。

經發局指出，透過麵食地圖探索遍布台南的麵食，並挖掘台南麵食的歷史底蘊和文化價值，也對於台南公有零售市場有進一步的認識，並為傳統菜市場帶來新的活力和動力。市場美食資訊可至南市市場處官網查詢。

南市傳統麵食文化多元豐富，南市市場處推廣傳統市場麵食饗宴，展現台南麵食獨特魅力。（記者王涵平攝）

南市傳統麵食文化多元豐富，南市市場處推廣傳統市場麵食饗宴，展現台南麵食獨特魅力。（記者王涵平攝）

南市傳統麵食文化多元豐富，南市市場處推廣傳統市場麵食饗宴，展現台南麵食獨特魅力。（記者王涵平攝）

南市傳統麵食文化多元豐富，南市市場處推廣傳統市場麵食饗宴，展現台南麵食獨特魅力。（記者王涵平攝）

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