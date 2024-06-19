還有655萬人次要衝 觀光署下半年鎖定印度企業旅遊遇難關

交通部觀光署副署長林信任。（記者蔡昀容攝）

2024/06/19 12:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年上半年來台旅客345萬人次，交通部觀光署副署長林信任今（19日）出席活動受訪表示，疫情前原有印度企業獎勵旅遊，後來因疫情取消，疫後觀光署持續爭取，不過印度直飛航班尚未復航，確實受到影響，不過接下來有邀印度踩線團來台，希望帶給他們耳目一新的感受。

截至3月11日，今年來台旅客約345萬人次，離年目標1000萬人次還有距離。林信任今出席「魅力茶薰六感饗宴 Cooling Tea Spa」宣傳活動，接受媒體採訪表示，接下來鎖定印度的企業獎勵旅遊（員工旅遊），原本有4000人要來，也談得差不多，後來因疫情取消；疫後觀光署持續爭取，不過華航印度航班尚未復航，印度客來台要轉機較不便，還是有受到影響，現在飛機不夠，大家都在搶飛機。

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為擴大印度旅客來台市場，觀光署6月下旬邀請10名印度旅遊業者來台踩線。林信任分析，印度國境廣大，要依各地特性進行宣傳，這次踩線團，希望藉由新開發的行程和飯店設施，帶來耳目一新的感受。

0403地震後，交通部觀光署為振興旅宿祭出獎勵，自由行旅客6月1日起入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元、假日（週五至週日及國定假日）每房每晚最高補助500元。台東則訂8月1日開始，平日每房每晚最高補助1000元。宜蘭旅遊業者認為，宜花東是同一觀光廊帶，認為觀光署僅允500萬元行銷費，沒有效果，極力爭取旅宿補助。

對此，林信任表示，這次端午連假，花蓮訂房率約1成多，台東約3成多，宜蘭則接近全台平均值；雖然宜蘭住宿率過去在旺季確實表現很好，不過考量這次已達全國平均，且去年連假是4天，旅遊意願會比今年的3天連假高，因此觀光署以行銷方式推展。

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