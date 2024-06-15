日月潭玉山星空音樂會 上萬人聆聽天籟美聲

2024玉山星空音樂會，今晚在日月潭向山遊客中心草坪區登場。（日管處提供）

2024/06/15 23:22

〔記者張協昇／南投報導〕2024玉山星空音樂會，今晚在日月潭向山遊客中心草坪區登場，由原聲國際學院高中部合唱團、台灣原聲打擊樂團、吳詠隆探戈五重奏、台灣原聲童聲合唱團，以及來自音樂之都維也納男中音Panajotis Pratsos與馬其頓共和國知名女高音Irena Krsteska，共同擔綱演繹包括「When you believe」、玉山靈魂樂章「拍手歌」等31首膾炙人口歌曲，吸引上萬民眾在美麗的日月潭湖畔，聆聽天籟美聲，度過浪漫的仲夏夜晚。

日月潭國家風景區管理處首度攜手台灣原聲教育協會，共同舉辦此次2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇，除有高水準的音樂表演，活動現場也配合交通部觀光署推動的「2024台灣仲夏節」，設有在地清涼茶飲與咖啡攤位市集，如日月潭紅茶、冷泡茶、魚池鄉紅茶咖啡、檸檬冷飲、埔里百香果汁等，還有趣味寫真巴士，客製化拍攝專屬人生四格，讓民眾不只一飽耳福，還能消暑涼一夏，並拍照留下美好的回憶。

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日月潭國家風景區管理處處長柯建興表示，整合行銷日月潭週邊觀光遊憩資源、創新活動內容，以吸引國內外遊客到訪日月潭，是日管處的重要任務，此次音樂會緣起原聲國際學院國中小部進駐日月潭特色遊學中心，這對長期致力於將日月潭發展成富涵藝術文化氣息觀光景點的日管處，帶來重要推力。

日月潭緊接而來的秋季盛會「2024Come!BikeDay花火音樂嘉年華」7場系列活動，也即將於10月至11月陸續登場，民眾可上日管處臉書粉絲專頁掌握活動相關訊息。

2024玉山星空音樂會，台灣原聲打擊樂團演出。（玉管處提供）

2024玉山星空音樂會，吸引上萬民眾聆賞。（日管處提供）

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