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台中松鶴部落「紅藜手工饅頭」揚名 泰雅語「格妮婩」意寓文化美食

羅權星及劉秀枝夫婦正手作紅藜饅頭。（記者歐素美攝）

羅權星及劉秀枝夫婦正手作紅藜饅頭。（記者歐素美攝）

2024/06/19 11:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市松鶴部落「紅藜手工饅頭」，由該社區前理事長羅權星及劉秀枝夫婦經營，以「格妮婩原汁原味溫暖手作」受到許多人的喜愛，成為松鶴部落知名美食，假日常大排長龍，不過，受到四月初花蓮地震影響，「紅藜手工饅頭」銷售也不如以往，羅權星卻樂觀以對，笑稱剛好可以略為休息，不然太太都做到脊椎受傷了。

羅權星說，取名「格妮婩」是泰雅語意指「住過的地方」，意寓祖先住過的地方，是文化美食。

羅權星曾任松鶴社區發展協會理事長，在部落推動社區營造，獲知紅藜對健康有益，8年前開始與妻子研發紅藜手工饅頭，從此打出名號，許多到谷關登山的民眾或到谷關或松鶴部落旅的遊客，總是要買幾顆來嚐嚐。

羅權星說，假日店裡總是大排長龍，許多登山客下山後就到店裡排隊買饅頭，有時蒸煮不及，遊客還會吵架，當時一天最多可做800顆，但受到今年四月初花蓮地震影響，到谷關風景區旅遊及登山的遊客減少，連帶也影響松鶴部落紅藜手工饅頭的銷售。

不過，羅權星樂觀以對，他笑說，這樣也好，原本太太做到脊椎受傷，都要帶著護腰；現在一周只要做約3、4天，每次做約480顆，也可稍為休息一下，不用那麼累。

紅藜手工饅頭，除採用紅藜外，羅權星並自己發酵老麵製作，他說，老麵要發酵約5天後冷藏，時間控制很重要，如果過度發酵會太酸，而且老麵經揉捻後會散發獨特香氣，吃起來口感才會Q彈扎實有嚼勁。

目前「格妮婩原汁原味溫暖手作」的紅藜手工饅頭共有原味、南瓜、芝麻等6種口味，劉秀枝說，為了讓遊客什麼口味都能品嚐到，冷凍銷售一包10顆，6種口味都有，還能宅配，老顧客有的會指定單一口味，就需事先預定。

羅權星自己發酵的老麵。（記者歐素美攝）

羅權星自己發酵的老麵。（記者歐素美攝）

紅藜手工饅頭有多種口味，已成為松鶴部落知名美食。（記者歐素美攝）

紅藜手工饅頭有多種口味，已成為松鶴部落知名美食。（記者歐素美攝）

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