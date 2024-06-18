為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

懷念最醜車站！中壢臨時前站爬百階、廁所少、動線霧煞煞

中壢臨時前站問題一大堆，才3天就有人開始懷念起舊車站。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站問題一大堆，才3天就有人開始懷念起舊車站。（記者李容萍攝）

2024/06/18 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕曾被網友票選「全國最醜車站」、運量全台第3名的台鐵中壢車站，因應桃園鐵路地下化工程熄燈，旅客16日起轉到中壢臨時前站搭車，但從臨時便道到2層樓高的跨站天橋要爬上百個階梯，不像舊車站走出大廳剪票口就可直達月台，許多通勤族因此錯過預定列車，對跨站天橋過窄、廁所太少、臨時前站站體設計時沒有考慮到人數和空間抱怨連連，甚至開始懷念起舊車站。

對此，鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮今（18）日說，臨時前站初期使用，旅客對動線不熟悉，鐵道局已會同台鐵公司人員現勘，將加強引導標示的設置。受限於現地環境，以及為避免較大影響未來永久地下車站施工，現階段無法設置較寬且較直線距離的方式連接臨時月台，為紓解大量旅客人潮，已盡可能闢建多條的聯通道，讓A區進站、B區出站旅客動線不交織，雖然闢建多條的聯通道，會影響永久站工程的施工，但隨著工程進行，鐵道局會調整聯通道位置，工程團隊會盡最大努力，在未來工程進展條件許可，將檢討旅遊通道，提供旅客最好的通行環境。

據台鐵公司統計，中壢臨時前站16日啟用遇上首個假日，上下車人數共5萬8617人，17日首個上班日也有4萬6000人。多數旅客對新站動線霧煞煞、一知半解，還邊走邊問路。

台鐵公司在臨時站左右側設有無障礙透明電梯，但搭乘人數有限，提醒旅客禮讓老弱婦孺、嬰兒車、輪椅族和有大件行李者優先搭乘。動線部分，除了鐵道局製作模擬宣導短片，在尖峰時段台鐵也會加派人力疏導。

進出台鐵中壢臨時站搭車要多爬3座樓梯、上百個階梯，部分中老年人叫苦。（記者李容萍攝）

進出台鐵中壢臨時站搭車要多爬3座樓梯、上百個階梯，部分中老年人叫苦。（記者李容萍攝）

電梯搭乘人數有限，尖峰時段要排隊。（記者李容萍攝）

電梯搭乘人數有限，尖峰時段要排隊。（記者李容萍攝）

台鐵中壢臨時站出站女廁只有3間，女性旅客深感不便。（記者李容萍攝）

台鐵中壢臨時站出站女廁只有3間，女性旅客深感不便。（記者李容萍攝）

台鐵中壢臨時站進出站的動線事前宣導不足，以致部分旅客走錯通道或月台而錯過預定列車。（記者李容萍攝）

台鐵中壢臨時站進出站的動線事前宣導不足，以致部分旅客走錯通道或月台而錯過預定列車。（記者李容萍攝）

連接中壢臨時車站前、後站的跨站天橋被抱怨太狹窄。（記者李容萍攝）

連接中壢臨時車站前、後站的跨站天橋被抱怨太狹窄。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
火車鄰座是噁男！ 女乘客驚見「掏雞狂甩」急傳簡訊給客服求救
2024/06/17 14:20

火車鄰座是噁男！ 女乘客驚見「掏雞狂甩」急傳簡訊給客服求救
「最醜車站」熄燈！台鐵中壢站最後一夜 月台「感恩的心」道別
2024/06/16 06:05

「最醜車站」熄燈！台鐵中壢站最後一夜 月台「感恩的心」道別

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
台鐵中壢臨時前站啟用 動員900人連夜完成路線切換工程
2024/06/16 15:25

台鐵中壢臨時前站啟用 動員900人連夜完成路線切換工程
台鐵中壢舊站功成身退！他回顧昔日美好 首創附設百貨公司
2024/06/16 23:59

台鐵中壢舊站功成身退！他回顧昔日美好 首創附設百貨公司
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播