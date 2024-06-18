懷念最醜車站！中壢臨時前站爬百階、廁所少、動線霧煞煞

中壢臨時前站問題一大堆，才3天就有人開始懷念起舊車站。（記者李容萍攝）

2024/06/18 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕曾被網友票選「全國最醜車站」、運量全台第3名的台鐵中壢車站，因應桃園鐵路地下化工程熄燈，旅客16日起轉到中壢臨時前站搭車，但從臨時便道到2層樓高的跨站天橋要爬上百個階梯，不像舊車站走出大廳剪票口就可直達月台，許多通勤族因此錯過預定列車，對跨站天橋過窄、廁所太少、臨時前站站體設計時沒有考慮到人數和空間抱怨連連，甚至開始懷念起舊車站。

對此，鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮今（18）日說，臨時前站初期使用，旅客對動線不熟悉，鐵道局已會同台鐵公司人員現勘，將加強引導標示的設置。受限於現地環境，以及為避免較大影響未來永久地下車站施工，現階段無法設置較寬且較直線距離的方式連接臨時月台，為紓解大量旅客人潮，已盡可能闢建多條的聯通道，讓A區進站、B區出站旅客動線不交織，雖然闢建多條的聯通道，會影響永久站工程的施工，但隨著工程進行，鐵道局會調整聯通道位置，工程團隊會盡最大努力，在未來工程進展條件許可，將檢討旅遊通道，提供旅客最好的通行環境。

請繼續往下閱讀...

據台鐵公司統計，中壢臨時前站16日啟用遇上首個假日，上下車人數共5萬8617人，17日首個上班日也有4萬6000人。多數旅客對新站動線霧煞煞、一知半解，還邊走邊問路。

台鐵公司在臨時站左右側設有無障礙透明電梯，但搭乘人數有限，提醒旅客禮讓老弱婦孺、嬰兒車、輪椅族和有大件行李者優先搭乘。動線部分，除了鐵道局製作模擬宣導短片，在尖峰時段台鐵也會加派人力疏導。

進出台鐵中壢臨時站搭車要多爬3座樓梯、上百個階梯，部分中老年人叫苦。（記者李容萍攝）

電梯搭乘人數有限，尖峰時段要排隊。（記者李容萍攝）

台鐵中壢臨時站出站女廁只有3間，女性旅客深感不便。（記者李容萍攝）

台鐵中壢臨時站進出站的動線事前宣導不足，以致部分旅客走錯通道或月台而錯過預定列車。（記者李容萍攝）

連接中壢臨時車站前、後站的跨站天橋被抱怨太狹窄。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法