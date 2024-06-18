8架除役軍機現蹤台南 軍事文化新亮點

S-2A反潛機是1967年服役，由反潛中隊負責台海之偵潛。台南市長黃偉哲與退役軍機合照。（台南市府提供）

2024/06/18 23:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕帥氣軍機降落安平！為推動全民國防教育與保存軍事文化，台南市向國防部申請各式除役軍機於台南展陳，6架陳設於安平港濱歷史公園內，二空眷村則有F-5E戰鬥機、德陽艦園區F-5F戰鬥機，為台南增添觀光新亮點。

台南市自2022年起申請，國防部陸續撥贈F-5E戰鬥機、F-5F戰鬥機、F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機等8架除役軍機。

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台南市長黃偉哲今（18）日與航空軍事專家古旺金一同前往港濱歷史公園視察。由於國防部對於地方政府爭取除役軍機展陳審查嚴格，移運、組裝、展陳、維護等各項計畫均講究，得來不易。

黃偉哲表示，陳列在港濱歷史公園的都是國軍過去戰功彪炳的飛機，8架軍機加上德陽軍艦，不僅曾肩負著戰鬥、教練、救護等任務，更是台灣歷史重要見證。

黃偉哲強調，這是一段國軍歷史，也是國軍保衛家園的歷史，希望大家遊玩享受港濱海景之餘，透過參觀這些除役軍機，對全民國防教育建立基本認識，也同時向國軍致敬。

文化局表示，這些軍事文化資產放置於港濱歷史公園，符合安平港作為台南與國際接觸交流的重要海上門戶的歷史意象，也希望遊客欣賞2024台灣燈會留在現地的「在歷史紋繪中聽見」、「IMPRESSION OF A MEMORY」、「乘風遠揚」藝術作品，走入時光長廊。

文化局表示，仁德二空眷村、安平德陽艦園區的F-5F戰鬥機皆已設置完成，民眾可前往欣賞；港濱歷史公園陳列F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機，只剩HU-16A因連日下雨天候因素延遲，組裝可望最快於7月底全部完成。

T-28A教練機，1960年服役，提供空軍官校初級飛行訓練用。（台南市府提供）

陳列於安平港濱歷史公園的S-2A反潛機。（沈統斐提供）

港濱歷史公園陳列F-104A星式戰鬥機。（沈統斐提供）

S-70C-1搜救直升機，1986年服役，專責執行救援、救災任務。（台南市府提供）

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