「2024桃園設計獎」新增AI生成創作 徵件開跑、總獎金88萬

桃園設計獎徵件開跑，總獎金88萬元歷年最高，青年局長侯佳齡（中）與學生合影廣邀設計好手報名。（記者李容萍攝）

2024/06/18 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今年擴大舉辦「2024桃園設計獎競賽」，總獎金達88萬元歷年最高，為讓新銳設計師及設計系學生對接市場，與桃園市璟都有愛社會福利慈善基金會合作推出企業出題競賽項目，即日起至9月23日止在該局官網徵件，歡迎設計好手踴躍報名參賽。

青年局長侯佳齡今日表示，為扶植青年設計師、大專院校及高中職設計學系發展，青年局自2019年開辦「桃園設計獎」競賽與展覽，期望創造專屬青年設計師交流、思辨、討論、實作與分享的場域，持續推動設計產業發展。今年桃園設計獎不僅提供豐厚獎金，同時舉辦設計主題對談活動，邀請獲得國際大獎知名設計師對談並交流分享，後續活動將為得獎者提供展示平台，幫助其作品進一步推向市場。

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今年競賽共分高中職組、新銳設計師組及企業出題組，涵蓋平面設計、立體造型、數位影音、動漫桃園、視覺與商業設計、產品與工業設計、數位與多媒體設計、空間設計類、AI生成創作桃園之美等多個類別。其中，今年新增AI生成創作桃園之美類別，鼓勵參賽者運用人工智慧技術，創造出獨具創意和智慧的作品。今年也會將入圍作品製作數位典藏，將優秀作品用影像保存。

侯佳齡說，今年總獎金提升至88萬元，也是歷年最高。此次競賽為參賽者提供更多的激勵和支持，並展示其創作才能的平台。初選預計於9月27日至10月3日進行，入圍名單預計於10月9日公佈。最終決選及頒獎典禮預計於10月25日舉行，屆時將展出入圍作品，供大家欣賞。

桃園設計獎徵件開跑，總獎金88萬元歷年最高，青年局長侯佳齡（後排左5）等人廣邀設計好手報名。（記者李容萍攝）

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