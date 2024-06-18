新北微笑山線整建完成 串聯9城鎮、5山系、108公里山林步道

優化步道欄杆，自然透視欄杆，以降低維護管理成本。（新北市觀旅局提供）

2024/06/18 12:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府透過「微笑山線縱走環境營造計畫」，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇和平溪九城鎮108公里的山林步道，連接大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段和五分山群段，打造結合小鎮旅遊、自然生態、山林旅遊的縱走路線。更多旅遊資訊，可參考新北市觀光旅遊網或加入「新北旅客」臉書專頁。

新北市觀光旅遊局以全線檢視分段修繕方式進行步道整建，去年11月起進行新北山林步道縱走路線整修營造，逐段踏勘調查、修繕損壞步道，包含更新木作階梯、新設砌石階梯、碎石木屑鋪面及設置透視欄杆等設施，工程已於今年5月28日完工，提供全線舒適可通行的山林步道環境。

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觀旅局說明，微笑山線縱走工程斥資2100萬元預算，含中央補助800萬修建經費與市府1300萬配合款。工程重點是改善縱走路線現有設施和優化步道環境。

其中樹林大棟山步道，考量現地環境自然原始，拆除既有塑木等較為人工化材料設施，改為使用塊石堆砌而成的砌石階梯，減少人工材料，營造出尊重自然、永續發展的山林步道。欲前往微笑山線，透過大眾運輸，只需約半小時即可抵達登山口。

以塊石堆砌而成的砌石階梯，營造自然步道。（新北市觀旅局提供）

拆除既有木作格框木料再利用，以碎石加木屑鋪面打造木作階梯。（新北市觀旅局提供）

新設木作階梯。（新北市觀旅局提供）

微笑山線大縱走旅遊路線《走進城市裡的家山》。（新北市觀旅局提供）

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