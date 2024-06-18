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打造智慧交通安全網 鍾東錦考察首爾「智慧柱」好驚豔

苗栗縣長鍾東錦公務赴韓國考察，昨（17）日拜會首爾特別市政廳，了解其數位政策部推行的「智慧柱」、「智慧型斑馬線」等。（取自鍾東錦臉書）

苗栗縣長鍾東錦公務赴韓國考察，昨（17）日拜會首爾特別市政廳，了解其數位政策部推行的「智慧柱」、「智慧型斑馬線」等。（取自鍾東錦臉書）

2024/06/18 11:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦公務赴韓國考察，昨（17）日拜會首爾特別市政廳，了解其數位政策部推行的「智慧柱」、「智慧型斑馬線」等，可提供照明、交通監控、觀光景點推介、氣象、緊急救難、手機與車輛充等多樣化服務，大為驚豔，可做為苗栗縣府推動街道安全措施與苗栗縣交控中心運作的學習模範。

鍾東錦率縣府多個局處於16日飛往韓國考察，繼首日到現代汽車株式會社取經氫能動力研發，昨天上午拜會首爾特別市政廳，與其數位政策部交流「智慧柱」與「智慧型斑馬線」議題，首爾市政廳數治管理局也分享智慧柱以網路串連，提供因地制宜的多樣化服務，包括照明、交通監控、觀光景點推介、氣象、緊急救難、手機與車輛充電。

鍾東錦表示，首爾市政廳的措施與縣府工務處目前推動的街道安全措施不謀而合外，並對首爾市設置一機多用的智慧柱改善市容、增添民眾的安全防護，車輛越線率更降低84%，大大提升用路安全的經驗更是以「如獲至寶」的心情學習，其中「智慧型斑馬線」應用LED燈光提示系統、感應器和攝像頭等科技，提高行人過馬路的安全性並優化交通流量，均屬首爾市政府智慧化科技的運用。

鍾一行人於昨天下午則轉往仁川南洞區的蘇萊浦口綜合魚市場參觀，由漁市場管理會長帶領解說，感受到蘇萊浦口以乾淨分區鮮明的現代魚市為特點，不僅有冷、暖氣，停車空間也充裕，及有系統的快捷與宅配系統。縣府團隊針對漁貨運送以及市場衛生進行意見交流，過程中鍾東錦也受邀淺嚐新鮮海產「海榴槤」及「章魚」的鮮度吃法，誇讚「吃在地，享當季」的獨有魅力。

因苗縣府農業處正爭取補助推動「龍鳳漁港魚貨直銷中心改建工程計畫」及推動通霄海水養殖漁業生產區營運之養殖文蛤水產品。鍾東錦表示，期能透過本次考察，借鏡蘇來浦港的優勢，融入龍鳳漁港的新氣象，將其營造成為兼具漁業及休閒觀光之現代化漁港，達到振興漁港及提供國人優質海岸休閒活動空間之目標，並期能紓解漁業困境 ，提高漁民經濟及生活品質。

苗栗縣政府團隊與首爾市政廳團隊合影。（取自鍾東錦臉書）

苗栗縣政府團隊與首爾市政廳團隊合影。（取自鍾東錦臉書）

苗栗縣長鍾東錦與縣府農業處長陳樹義品嚐仁川南洞區的蘇萊浦口綜合魚市場的新鮮海產「章魚」。（縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦與縣府農業處長陳樹義品嚐仁川南洞區的蘇萊浦口綜合魚市場的新鮮海產「章魚」。（縣府提供）

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